Phoenix-væglampe
Med Philips Hue Phoenix spot får du en LED spot, der kan dæmpes fra varm til kold hvid. På den måde kan du tilpasse lyset til alle tidspunkter i løbet af dagen. Forbind din Hue Bridge (medfølger ikke) til dit WiFi, så du uden besvær kan styre lyset med din smart enhed.
Nuværende pris er 129,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Integreret LED
- White
- Intelligent styring med Hue Bridge*
- Styr med din stemme*
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Metal