Pillar enkelt spotlysforlænger
Med den hvide enkeltspot Philips Hue White ambiance Pillar får du et varmt til køligt hvidt lys i et hvilket som helst rum i hjemmet. Lyskilden kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af en Philips Hue Bridge, som giver adgang til samtlige intelligente belysningsfunktioner.
Nuværende pris er 489,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- GU10 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Metal