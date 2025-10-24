Runner dobbelt spot
Med Philips Hue White ambiance Runner spot inkluderet i dit Philips Hue system, kan du nyde naturligt hvidt lys, der hjælper dig med at vågne, få energi, fokusere, læse og slappe af. Et spotlys i høj kvalitet, der er konstrueret til at holde og med blik for detaljerne.
Nuværende pris er 149,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Lysdæmperkontakt medfølger
- Integreret LED
- Sort
- Intelligent styring med Hue Bridge*
Specifikationer
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Metal