Runner med tre spots
De justerbare sorte spots Philips Hue White ambiance Runner giver et varmt til køligt hvidt lys i ethvert hjørne af hjemmet. Benyt de medfølgende belysningsløsninger til dine daglige rutiner, og få kontrol med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Hue Bridge, og få flere funktioner.
Nuværende pris er 1.490,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- GU10 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Metal