Support
Nærbillede af forsiden af Hue White ambiance Startsæt E27

Startsæt E27

Nyd de afslappende og energigivende scener, eller skab dine egne rutiner direkte fra æsken med Hue White ambiance startsæt. Indeholder en Hue Bridge, to intelligente pærer, som giver et komplet spektrum af hvidt lyst og en Dimmer switch.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • White ambiance
  • Bluetooth-baseret
  • Hue Bridge aktiveret
  • Varmt til køligt hvidt lys
  • Hue Bridge medfølger
  • Styr med app eller stemme*
  • Lysdæmperkontakt medfølger
Se alle produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Mål for pære

  • Mål (B x H x D)

    60x110

Design og finish

Holdbarhed

Miljø

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Garanti

Lysegenskaber

Emballagemål og -vægt

Emballageoplysninger

Strømforbrug

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Bridge

Pæren

Kontakten

Hvad følger med?

Hvad er understøttet

Andet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay