Startsæt E27
Nyd de afslappende og energigivende scener, eller skab dine egne rutiner direkte fra æsken med Hue White ambiance startsæt. Indeholder en Hue Bridge, to intelligente pærer, som giver et komplet spektrum af hvidt lyst og en Dimmer switch.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Varmt til køligt hvidt lys
- Hue Bridge medfølger
- Styr med app eller stemme*
- Lysdæmperkontakt medfølger
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
60x110