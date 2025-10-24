Med sit unikke runde design giver den hvide loftslampe Philips Hue White ambiance Still tusindvis af nuancer inden for varmt til køligt hvidt lys uanset tidspunkt. Lyskilden kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Få adgang til flere intelligente belysningsfunktioner med en Hue Bridge.