Support
Nærbillede af forsiden af Hue White ambiance Struana loftslampe til badeværelset

Struana loftslampe til badeværelset

Få mest muligt ud af dit badeværelse med Philips Hue Struana loftslampe. Afhængigt af situationen hjælper den dig med at få ny energi, koncentrere dig, læse eller slappe af. Struana har et IP44 klassifikation og er dermed specielt designet til fugtige miljøer.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • White ambiance
  • Lysdæmperkontakt medfølger
  • Integreret LED
  • White
  • Intelligent styring med Hue Bridge*
Se alle produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Hvid

  • Materiale

    Syntetisk

Holdbarhed

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Lysegenskaber

Diverse

Emballagemål og -vægt

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Hvad er understøttet

Andet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay