Struana loftslampe til badeværelset
Få mest muligt ud af dit badeværelse med Philips Hue Struana loftslampe. Afhængigt af situationen hjælper den dig med at få ny energi, koncentrere dig, læse eller slappe af. Struana har et IP44 klassifikation og er dermed specielt designet til fugtige miljøer.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Lysdæmperkontakt medfølger
- Integreret LED
- White
- Intelligent styring med Hue Bridge*
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Syntetisk