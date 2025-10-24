Specielt designet til badeværelset med en IP44-klassificering, giver loftslampen Philips Hue White ambiance Struana et varmt til køligt hvidt lys til dine daglige rutiner. Styr lampen med det samme via Bluetooth eller den medfølgende Hue Dimmer switch, eller opret forbindelse til en Hue Bridge, og få flere funktioner.