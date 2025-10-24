Attract udendørs væglampe
Attract væglampen til udendørs brug med glasskygge og en unik lyseffekt, der udsender en diskret bue af farverigt lys mod muren, er et traditionelt, men dog stadig moderne element til din terrasse, have eller gangsti foran huset.
Nuværende pris er 1.299,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- Kræver en Hue Bridge
- Integreret LED
- Hvidt og farvet lys
- 230V
- Intelligent styring med Hue Bridge*
Specifikationer
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Glas