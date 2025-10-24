Support
Attract wall lantern, cylindrical shape, black matte finish, transparent shade, visible LED light source, mounted on wall.

Attract udendørs væglampe

Attract væglampen til udendørs brug med glasskygge og en unik lyseffekt, der udsender en diskret bue af farverigt lys mod muren, er et traditionelt, men dog stadig moderne element til din terrasse, have eller gangsti foran huset.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • White and color ambiance
  • Kræver en Hue Bridge
  • Integreret LED
  • Hvidt og farvet lys
  • 230V
  • Intelligent styring med Hue Bridge*
