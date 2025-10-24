Centris loftslampe med 4 spots
Få både funktionel og stemningsbelysning i en og samme lampe. Den hvide Centris har en fast loftslampe og fire spots, der kan vinkles individuelt. Indstil hver af lyskilderne i lampen til én af de 16 millioner forskellige farver, og opnå et helt unikt udtryk.
Nuværende pris er 3.679,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- Integreret LED
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Metal