Hue Centura indbygningsspots i aluminium tilbyder det perfekte udvalg af stemningsskabende lys til enhver lejlighed. De er ideelle til stuen og soveværelset. Styr dem via Bluetooth for at vælge en belysningsscene i ét rum, eller forbind dem til en Hue Bridge for at få adgang til alle de smarte funktioner.