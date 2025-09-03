*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
Essentielt startsæt: 3 x GU10 pærer (345 lm) + Hue Dimmer switch
Træd ind i en verden af intelligent belysning med dette Philips Hue Essentielt startsæt med tre pærer med fuld farve og justerbart hvidt lys, som du nemt kan justere fra varmt og hyggeligt til køligt hvidt lys. Skab den perfekte stemning med jævn dæmpning, millioner af farver og et bibliotek af belysningsscener designet af vores eksperter – eller lav din egen! Tilslut den medfølgende Hue Bridge for at få adgang til den uendelige liste af funktioner. Styr med din stemme, appen eller ethvert intelligent tilbehør.
Produkt højdepunkter
- Op til 345 lumen
- Varm til kølig hvid (2200-6500 K)
- Kan dæmpes til 2% lysstyrke
- Hue Bridge medfølger
- Dimmer switch medfølger
Styr lyskilderne med stemmen*
Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den parres med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhed. Med enkle stemmekommandoer kan du betjene alle lyskilder i ét rum eller blot en enkelt lampe.
Skab en personlig oplevelse med intelligent farvestrålende lys
Farvelæg dit hjem med over 16 millioner farver, der omgående skaber den rette stemning til enhver lejlighed. Ved at trykke på en knap kan du skabe en festlig stemning til en fest, gøre din dagligstue til en biograf, forbedre din indretning af hjemmet med forskellige farvenuancer og meget mere.
Intelligent lysstyring, når du ikke er hjemme
Hue appen giver dig fuld kontrol over alle dine lamper, også selvom du ikke er hjemme. Sluk og tænd dine lys med fjernbetjening ved blot at bruge appen, så du kan sikre, at dit hjem altid er lyst op, som du ønsker det.
Synkroniser film, TV-serier, musik og spil med din intelligente belysning
Tag din underholdning til nye højder ved at synkronisere handlingen på skærmen eller musikkens rytme med din intelligente belysning.* Vælg, hvordan du vil synkronisere din belysning med din film, din musik (f.eks. ved brug af vores Spotify-integration!), din TV-serie eller dit spil, og se, hvordan de farvekompatible lyskilder i dit underholdningsområde reagerer. *Kræver Hue Bridge
Nem, trådløs installation
Den batteridrevne og trådløse Hue dimmer switch kan monteres overalt med det medfølgende selvklæbende tape. Fjern kontakten fra dens vægplade og brug den som en fjernbetjening eller sæt den på enhver magnetisk overflade.
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
50 x 55