Support
Flourish table lamp with round shape, ribbed texture, pink hue, and glossy finish, featuring a visible white power cord.

Flourish bordlampe

Få effektiv belysning til enhver lejlighed med Flourish bordlampen, hvor du kan vælge alle varme-til-kolde toner samt farvet lys. Kan fungere som en selvstændig lyskilde eller som en del af dit intelligente belysningssystem med Hue Bridge.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • White and color ambiance
  • E27 LED pære medfølger
  • Bluetooth-betjening via app
  • Styr med app eller stemme*
  • Tilføj Hue Bridge for at få mere
Se alle produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Hvid

  • Materiale

    Glas

Holdbarhed

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Lysegenskaber

Diverse

Emballagemål og -vægt

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Hvad er understøttet

Andet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay