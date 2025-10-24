Flourish bordlampe
Få effektiv belysning til enhver lejlighed med Flourish bordlampen, hvor du kan vælge alle varme-til-kolde toner samt farvet lys. Kan fungere som en selvstændig lyskilde eller som en del af dit intelligente belysningssystem med Hue Bridge.
Nuværende pris er 999,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- E27 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Glas