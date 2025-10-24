GU10 - spots - 3-pak
Sæt øjeblikkelig stemningen i ethvert rum i dit hjem med disse tre GU10 pærer, som byder på millioner af nuancer af hvidt og farvet lys og passer i de fleste almindelige spots.
Nuværende pris er 1.129,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Hvidt og farvet lys
- Kan styres via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
50x58