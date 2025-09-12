*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
Iris, sølv, special edition
Skab den rette stemning i alle rum med Philips Hue Iris special edition lampen, som fås i sølv, guld, kobber og rosa. Dens lys bader på én og samme tid væggen i farver og giver en behagelig baggrundsbelysning. Tilføj en Hue Bridge for at få adgang til flere funktioner.
Nuværende pris er 129,99 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Integreret LED
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Inspiration
Se, hvordan andre bruger Philips Hue intelligent belysning til at sætte stemningen - og del din egen opsætning på Instagram med hashtagget #philipshue
@deer.home
@dutchguy84
Skønhed møder intelligens
Philips Hue limited edition Iris lampen i sølv, giver det allerede ikoniske design et yderligere løft. Tankevækkende elementer – den stofbeklædte ledning, det metalliske indre lysrør, den gennemsigtige skærm og blanding af materialer – bidrager hver for sig til en intelligent lampe med enestående lyseffekt.
En stilfuld plug-and-play lampe
Philips Hue Iris lampen har en unik stil, der supplerer enhver boligindretning. Placer lampen hvor som helst i dit hjem, og oplys stuevæggen med farverigt lys, eller stil den på et natbord som en blid natlampe.
Intelligent belysning hjælper dig til at vågne og falde i søvn på en mere naturlig måde
Forbind din Philips Hue limited edition Iris lampe med din Hue Bridge, så du kan bruge den indbyggede 'Vågn op og fald i søvn'-rutine, som hjælper dig med at vågne og falde i søvn på en mere naturlig måde. Lampens dybe dæmpningsegenskaber, kombineret med dens diffuse baggrundslys, giver dig mulighed for at vågne til din egen personlige solopgang om morgenen, når dine lys nænsomt lyser op, eller gradvist dæmper det varme hvide lys for at hjælpe dig med falde i lettere i søvn.
Betjen op til 10 lyskilder med Bluetooth appen
Med Hue Bluetooth appen kan du betjene dine intelligente Hue lyskilder i ét enkelt rum i dit hjem.Tilføj op til 10 intelligente lyskilder, og betjen dem alle med et enkelt tryk på din smartphone.
Styr med app eller stemme*
Philips Hue arbejder sammen med Alexa, Siri og Google Assistant. Med enkle stemmekommandoer kan du skrue op og ned for lysstyrken eller ændre lysets farve, uanset om du vil styre en enkelt lampe eller al belysning i dit hjem.
Få perfekte belysningsløsninger til dine daglige aktiviteter
Gør hverdagen lettere og mere behagelig med fire forudindstillede belysningsløsninger, der er udviklet specielt til hverdagens opgaver: Få energi, koncentrer dig, læs og slap af. De to scener i kølige nuancer, Energize og Concentrate, hjælper dig med at komme i gang om morgenen og bevare fokus, mens de varmere scener, Read og Relax, hjælper dig med at nyde en god bog eller slappe af.
Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys
Disse pærer og lamper giver forskellige toner af varmt til køligt hvidt lys. Med komplet lysdæmpning fra stærk til dæmpet natlys kan du regulere belysningen til den perfekte tone og lysstyrke til dine daglige behov.
Skab en personlig oplevelse med intelligent farvestrålende lys
Farvelæg dit hjem med over 16 millioner farver, der omgående skaber den rette stemning til enhver lejlighed. Ved at trykke på en knap kan du skabe en festlig stemning til en fest, gøre din dagligstue til en biograf, forbedre din indretning af hjemmet med forskellige farvenuancer og meget mere.
Få adgang til alle funktionerne til intelligent belysning med Hue Bridge
Hue Bridge giver adgang til de funktioner, der gør intelligent belysning virkelig intelligent – styring væk fra hjemmet, stemmestyring, automatiseret belysning og meget mere. Føj en Hue Bridge til din opsætning for at skabe fordybende oplevelser, drage fordel af en sikker og pålidelig teknolog med mere. Hue Bridge er nøglen til intelligent belysning, som du aldrig har oplevet det før.
Tilgængelige reservedele til dette produkt
Leder du efter reservedele til dette produkt? Find ny strømforsyning, beslag og meget mere, og pust nyt liv i din belysning.
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Sølv
Materiale
Syntetisk
Metal