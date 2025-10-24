Lightstrip Plus V3
Tilføj en LightStrip Plus til dit Philips Hue system og skab en fængslende oplevelse på stolper, under skabe eller bagved dine underholdningssystemer. LightStrip Plus giver dig fleksibilitet til at bøje, klippe og forlænge LightStrippen, så den passer til den ønskede anvendelse.
Nuværende pris er 79,95 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- Kræver en Hue Bridge
- 1 x 2 meter lightstrip
- 1 x strømforsyningsenhed
- Hvidt og farvet lys
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Silikone