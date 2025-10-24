Support
Nærbillede af forsiden af Hue White and color ambiance Lightstrip Plus V3

Lightstrip Plus V3

Tilføj en LightStrip Plus til dit Philips Hue system og skab en fængslende oplevelse på stolper, under skabe eller bagved dine underholdningssystemer. LightStrip Plus giver dig fleksibilitet til at bøje, klippe og forlænge LightStrippen, så den passer til den ønskede anvendelse.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • White and color ambiance
  • Kræver en Hue Bridge
  • 1 x 2 meter lightstrip
  • 1 x strømforsyningsenhed
  • Hvidt og farvet lys
Se alle produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Hvid

  • Materiale

    Silikone

Holdbarhed

Miljø

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Garanti

Lysegenskaber

Lyskæde/lightstrip

Diverse

Emballagemål og -vægt

Strømforbrug

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Hvad følger med?

Hvad er understøttet

Andet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay