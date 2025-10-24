Tilbud
Signe gulvlampe
Sæt den rigtige stemning med 16 millioner farver og varme-til-kolde toner, med et moderne twist med Signe gulvlampen. Fungerer som en selvstændig lyskilde, eller som en del af dit intelligente belysningssystem med en Hue Bridge.
Nuværende pris er 1.434,30 kr., oprindelig pris er 2.049,00 kr.
Produkt højdepunkter
- Integreret LED
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Aluminium
Materiale
Aluminium