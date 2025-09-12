*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
Startsæt: 3 x E27 pærer (800lm) + Dimmer switch
Giv ethvert rum samme farve som omgivelserne med et Philips Hue White and color ambiance E27 startsæt. Opret forbindelse til den medfølgende Hue Bridge og få adgang til alle funktionerne. Styr lyset ved hjælp af appen, din stemme eller de inkluderede kontakter.
Nuværende pris er 1.049,30 kr., oprindelig pris er 1.499,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- Op til 800 lumen*
- Hvidt og farvet lys
- Hue Bridge medfølger
- Lysdæmperkontakt medfølger
Kom i den rette stemning med varmt til køligt hvidt intelligent lys
Brug de mere end 50.000 nuancer af varmt til køligt hvidt lys til at skabe den rette stemning til arbejde, spil eller afslapning – uanset hvornår på dagen det er. Kom godt i gang med dagen med køligt, energifyldt hvidt lys, eller slap af om aftenen med gyldne nuancer.
Leg med intelligent farvet lys
Med Philips Hue er der ingen grænser: Der er over 16 millioner farver at vælge imellem, så du har et væld af muligheder, f.eks. for at skabe den perfekte stemning til en fest eller gøre godnathistorien endnu mere spændende. Brug de farverige forindstillede belysningsscener til at skabe en følelse af sommer, når det passer dig, eller brug et af dine egne billeder til at genopleve et helt særligt øjeblik.
Intelligent lysstyring, når du ikke er hjemme
Hue appen giver dig fuld kontrol over alle dine lamper, også selvom du ikke er hjemme. Sluk og tænd dine lys med fjernbetjening ved blot at bruge appen, så du kan sikre, at dit hjem altid er lyst op, som du ønsker det.
Synkroniser film, TV-serier, musik og spil med din intelligente belysning
Tag din underholdning til nye højder ved at synkronisere handlingen på skærmen eller musikkens rytme med din intelligente belysning.* Vælg, hvordan du vil synkronisere din belysning med din film, din musik (f.eks. ved brug af vores Spotify-integration!), din TV-serie eller dit spil, og se, hvordan de farvekompatible lyskilder i dit underholdningsområde reagerer. *Kræver Hue Bridge
Trådløs lysstyring med medfølgende Dimmer switch
Med den batteridrevne Dimmer switch kan du styre op til ti intelligente lyskilder samtidigt. Via kontakten, som kan tages ud af vægbeslaget og bruges som fjernbetjening, kan du dæmpe og skrue op for lyset samt skifte mellem fire forudindstillede belysningsløsninger.
Specifikationer
Mål for pære
Mål for pære
Mål (B x H x D)
60x110