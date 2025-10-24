Startsæt: 3 x GU10 spots + Smart button
Giv ethvert rum samme farve som omgivelserne med et Philips Hue White and color ambiance GU10 startsæt. Opret forbindelse til den medfølgende Hue Bridge, og få adgang til alle funktionerne. Styr lyset ved hjælp af appen, din stemme eller den medfølgende Smart button.
Nuværende pris er 1.449,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- Hue Bridge aktiveret
- Hvidt og farvet lys
- Hue Bridge medfølger
- Styr med app eller stemme*
- Smart button medfølger
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
50x58