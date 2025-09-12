*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
Startsæt GU10
Giv ethvert rum samme farve som omgivelserne med et Philips Hue White and color ambiance startsæt. Sættet indeholder tre intelligente GU10 pærer, en Hue Bridge og en Dimmer switch. Tag kontrol over belysningen, og opdag de endeløse intelligente funktioner.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- 3 x GU10-pære
- Hvidt og farvet lys
- Lysdæmperkontakt medfølger
- Hue Bridge medfølger
Leg med intelligent farvet lys
Med Philips Hue er der ingen grænser: Der er over 16 millioner farver at vælge imellem, så du har et væld af muligheder, f.eks. for at skabe den perfekte stemning til en fest eller gøre godnathistorien endnu mere spændende. Brug de farverige forindstillede belysningsscener til at skabe en følelse af sommer, når det passer dig, eller brug et af dine egne billeder til at genopleve et helt særligt øjeblik.
Kom i den rette stemning med varmt til køligt hvidt intelligent lys
Brug de mere end 50.000 nuancer af varmt til køligt hvidt lys til at skabe den rette stemning til arbejde, spil eller afslapning – uanset hvornår på dagen det er. Kom godt i gang med dagen med køligt, energifyldt hvidt lys, eller slap af om aftenen med gyldne nuancer.
Synkroniser film, TV-serier, musik og spil med din intelligente belysning
Tag din underholdning til nye højder ved at synkronisere handlingen på skærmen eller musikkens rytme med din intelligente belysning.* Vælg, hvordan du vil synkronisere din belysning med din film, din musik (f.eks. ved brug af vores Spotify-integration!), din TV-serie eller dit spil, og se, hvordan de farvekompatible lyskilder i dit underholdningsområde reagerer. *Kræver Hue Bridge
Intelligent lysstyring, når du ikke er hjemme
Hue appen giver dig fuld kontrol over alle dine lamper, også selvom du ikke er hjemme. Sluk og tænd dine lys med fjernbetjening ved blot at bruge appen, så du kan sikre, at dit hjem altid er lyst op, som du ønsker det.
Trådløs lysstyring med medfølgende Dimmer switch
Med den batteridrevne Dimmer switch kan du styre op til ti intelligente lyskilder samtidigt. Via kontakten, som kan tages ud af vægbeslaget og bruges som fjernbetjening, kan du dæmpe og skrue op for lyset samt skifte mellem fire forudindstillede belysningsløsninger.
Styr lyskilderne med stemmen
Når dine lyskilder er tilsluttet en Hue Bridge, kan du parre dem med Alexa, Apple HomeKit og Google Assistant og styre belysningen med stemmen. Enkle talekommandoer giver dig mulighed for at tænde og slukke belysningen, dæmpe eller skrue op for belysningen, og endda vælge en lysscene.
Hue Bridge – home automation-centralen i dit intelligente hjem
Hue Bridgen er et vigtig komponent i et personligt Philips Hue intelligent belysningssystem. Det er hjernen bag systemet, der kommunikerer med både dine intelligente lyskilder og Hue appen for at sikre, at det hele fungerer sammen. Den giver også mulighed for automatisering såsom planlægningsrutiner og timere.
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
50x71