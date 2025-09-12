*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
Startsæt GU10
Sæt kulør på ethvert rum med tre intelligente spots, der giver alt fra et varmt til et køligt hvidt lys samt 16 millioner farver. Brug Bluetooth til øjeblikkelig lysstyring i ét rum, eller tilslut den til en Hue Bridge for at få adgang til alle funktioner.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- Hvidt og farvet lys
- Intelligent lysstyring
- Styr med app eller stemme*
- Hue Bridge medfølger
Styr lyskilderne med stemmen*
Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den parres med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhed. Med enkle stemmekommandoer kan du betjene alle lyskilder i ét rum eller blot en enkelt lampe.
Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys
Disse pærer og lamper giver forskellige toner af varmt til køligt hvidt lys. Med komplet lysdæmpning fra stærk til dæmpet natlys kan du regulere belysningen til den perfekte tone og lysstyrke til dine daglige behov.
Få perfekte belysningsløsninger til dine daglige aktiviteter
Gør hverdagen lettere og mere behagelig med fire forudindstillede belysningsløsninger, der er udviklet specielt til hverdagens opgaver: Få energi, koncentrer dig, læs og slap af. De to scener i kølige nuancer, Energize og Concentrate, hjælper dig med at komme i gang om morgenen og bevare fokus, mens de varmere scener, Read og Relax, hjælper dig med at nyde en god bog eller slappe af.
Skab en personlig oplevelse med intelligent farvestrålende lys
Farvelæg dit hjem med over 16 millioner farver, der omgående skaber den rette stemning til enhver lejlighed. Ved at trykke på en knap kan du skabe en festlig stemning til en fest, gøre din dagligstue til en biograf, forbedre din indretning af hjemmet med forskellige farvenuancer og meget mere.
Leg med intelligent farvet lys
Med Philips Hue er der ingen grænser: Der er over 16 millioner farver at vælge imellem, så du har et væld af muligheder, f.eks. for at skabe den perfekte stemning til en fest eller gøre godnathistorien endnu mere spændende. Brug de farverige forindstillede belysningsscener til at skabe en følelse af sommer, når det passer dig, eller brug et af dine egne billeder til at genopleve et helt særligt øjeblik.
Synkroniser film, TV-serier, musik og spil med din intelligente belysning
Tag din underholdning til nye højder ved at synkronisere handlingen på skærmen eller musikkens rytme med din intelligente belysning.* Vælg, hvordan du vil synkronisere din belysning med din film, din musik (f.eks. ved brug af vores Spotify-integration!), din TV-serie eller dit spil, og se, hvordan de farvekompatible lyskilder i dit underholdningsområde reagerer. *Kræver Hue Bridge
Hue Bridge – home automation-centralen i dit intelligente hjem
Hue Bridgen er et vigtig komponent i et personligt Philips Hue intelligent belysningssystem. Det er hjernen bag systemet, der kommunikerer med både dine intelligente lyskilder og Hue appen for at sikre, at det hele fungerer sammen. Den giver også mulighed for automatisering såsom planlægningsrutiner og timere.
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
50x58