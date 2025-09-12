Turaco udendørs væglampe
Oplys dine indgangs-, terrasse- og havemure med justerbart hvidt og farve lys med Turaco udendørs væglanternen. Skab et dæmpet funktionelt lys til udendørsaktiviteter, eller indstil lanternen til en hvilken som helst farve for at skabe en smuk stemning til udendørs middage. Styr Turaco nemt med Hue appen og intelligente assistenter ved hjælp af en Hue Bridge eller Bridge Pro. Zigbee netværksforbindelse med en Bridge betyder ingen uautoriseret adgang til dit intelligente belysningssystem. Matter kompatibilitet muliggør enklere og problemfri integration med enheder fra andre brands. Pakken indeholder rawlplugs og skruer til montering.
Produkt højdepunkter
- Justerbart hvidt og farvet lys
- Inkluderer 1100 lumen A60 pære
- App- og stemmestyring
- Zigbee og Matter kompatibel
- Rawlplugs og skruer medfølger
Vandtæt (IP44)
Dette Philips Hue udendørslampe er specielt designet til brug i udendørs miljøer og har gennemgået strenge tests for at sikre god ydelse. IP-niveauet er beskrevet med to tal. Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Disse lamper er designet med IP44: Den er beskyttet mod vandsprøjt fra alle retninger. Produktet er det mest almindelige og ideelle til generel udendørs brug.
Kræver en Philips Hue Bridge
Forbind dine Philips Hue lyskilder til en Bridge og betjen din belysning fra din smartphone eller tablet via Philips Hue appen. Eller betjen dine Philips Hue lyskilder med Philips Hues indendørs Hue Dimmer Switch, der kan bruges til at tænde, slukke og dæmpe lyset.
Aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet
Produkterne er fremstillet specielt til udendørs brug. Vi anvender materialer af højeste kvalitet til at sikre den bedste ydelse udendørs og bruger materialerne smart for at optimere radiofrekvensen.
Smart styring, hjemme og udefra
Oplys dine udendørs områder og se, hvad der foregår udenfor. Ved at forbinde din udendørs belysning med Hue Bridgen kan du styre dem præcist som du ønsker. Med vores indendørs fjernbetjeningsmuligheder, f.eks. Philips Hue appen eller ved brug af din stemme (Amazon Alexa, Apple HomeKit eller Google Assistant) kan du styre din udendørs belysning. Du kan indstille lysplaner, så det ser ud til, at du er hjemme. Styr din udendørs belysning nemt og bekvemt fra dit hjem eller ethvert andet sted.
Gør baghaven flottere med udendørsbelysning
Skab en lige så smuk belysning i din have som i dit hjem. Med over 16 millioner farver og 50.000 nuancer af varmt og køligt hvidt lys kan du pynte op såvel udendørs som indendørs, uanset om du oplyser en gangbro eller sætter spotlight på den smukkeste eller hyggeligste del af terrassen.
Indstil timere efter eget ønske
Nyd at kunne være længere ude om aftenen, gøre havearbejdet færdigt eller bare gå ud med skraldet efter solnedgang. Indstil din Philips Hue belysning til at tænde automatisk ved hjælp af tidsplaner eller efter solopgang og solnedgang. Du kan selvfølgelig også slukke eller dæmpe belysningen på denne måde. Du behøver aldrig mere at tænke på, om du har slukket lyset.
Indstil dine lamper til at tænde, når du kommer hjem
Oplev det praktiske ved, at din belysning tændes automatisk, når du kommer hjem, og slukkes, når du tager af sted. Tag tingene ud af bilen, og gå ind, alt sammen nemt og bekvemt med det rette lys. Du skal bare stille Hue appen på Hjemme eller Ude, så al belysning tændes, eller lad GPS klare det for dig, alt sammen uden at trykke på en knap. Så nemt er det.
Specifikationer
Design og finish
Farve
Antracit
Materiale
Aluminium