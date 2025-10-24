Filament E27 Globe, G125
Understreg stilen med en rund LED globe pære med glødende filament. Filament pærer er moderne og vintage på samme tid og kan gøre alt, hvad andre intelligente pærer kan, herunder dæmpe og øge lysstyrken.
Produkt højdepunkter
- White Filament
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Blødt, hvidt lys, Vintage-pære
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
190x5