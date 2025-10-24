Support
Nærbillede af forsiden af Hue White Filament ST72 Edison - E27 pære

ST72 Edison - E27 pære

Den større version af den aflange Edison vintage pære ST72 er forsynet med Bluetooth, en snoet glødetråd og en elegant guld belægning, som giver vintage pæren et moderne præg. Brug den sammen med Bluetooth, eller forbind den til en Hue Bridge for at få endnu flere muligheder med intelligent belysning.

Varen er ikke længere tilgængelig

Download produkt informationsarket

Produkt højdepunkter

  • White Filament
  • Bluetooth-baseret
  • Hue Bridge aktiveret
  • Blødt, hvidt lys, Vintage-pære
  • Straksbetjening via Bluetooth
  • Styr med app eller stemme*
  • Tilføj Hue Bridge for at få mere
    73x171

