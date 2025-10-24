Support
Nærbillede af forsiden af Hue White GU10 pære

GU10 pære

Få et behageligt og blødt, hvidt lys i dit hjem med denne dæmpbare pære. Styr den øjeblikkeligt via Bluetooth i ét rum, eller tilslut den til en Hue Bridge for at få adgang til alle funktioner til intelligent belysning.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • White
  • Bluetooth-baseret
  • Hue Bridge aktiveret
  • Blødt, hvidt lys
  • Straksbetjening via Bluetooth
  • Styr med app eller stemme*
  • Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer

