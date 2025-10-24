Krone E14 1-pak, P45
Nu kan dine mindste lamper – eksempelvis væg-, bord- eller kontorlamper, også blive intelligente – med en Philips Hue White krone pære. Denne lille pære kan dæmpes og udstråler et varmt, hvidt lys og kan styres via Bluetooth i ét enkelt rum. Tilføj en Hue Bridge for at få adgang til alle funktionerne.
Nuværende pris er 149,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Blødt, hvidt lys
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
45x77