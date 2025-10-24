Tilbud
Startsæt: 2 x E27 pærer (800lm)
Kom godt i gang med intelligent belysning med dette startsæt, som inkluderer to intelligente pærer med blødt, hvidt lys og en Hue Bridge. Det er et komplet sæt, hvis mange fantastiske funktioner giver tilpasset styring af belysningen i dit hjem.
Nuværende pris er 419,30 kr., oprindelig pris er 599,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White
- Op til 800 lumen*
- Blødt, hvidt lys
- Nem opsætning
- Hue Bridge medfølger
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
61x110