Welcome udendørs projektør
Nu kan du udvide dit Hue system til dine udendørsområder. Welcome projektøren kan tilsluttes din eksisterende Hue Bridge, så du får alle funktionerne, f.eks. betjening, når du er væk fra hjemmet, geofencing og timere. Hue Bridge medfølger ikke.
Nuværende pris er 999,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White
- Kræver en Hue Bridge
- Integreret LED
- Varmt hvidt lys (2700 K)
- Strømforsyning
- Intelligent styring med Hue Bridge*
Specifikationer
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Metal
Syntetisk