Nærbillede af forsiden af Hue White Welcome udendørs projektør

Welcome udendørs projektør

Nu kan du udvide dit Hue system til dine udendørsområder. Welcome projektøren kan tilsluttes din eksisterende Hue Bridge, så du får alle funktionerne, f.eks. betjening, når du er væk fra hjemmet, geofencing og timere. Hue Bridge medfølger ikke.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • White
  • Kræver en Hue Bridge
  • Integreret LED
  • Varmt hvidt lys (2700 K)
  • Strømforsyning
  • Intelligent styring med Hue Bridge*
