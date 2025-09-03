Flux 10 m ultrakraftig LED strip

Få dekorativt og funktionelt lys i én og samme LED strip! Bad dine loftsprofiler i alle indendørs rum med ultraklart, ægte hvidt lys, der hjælper dig med at udføre dine daglige opgaver. Skab den perfekte atmosfære med dristige og levende farver, der giver dig en fuldt ud fordybende oplevelse hver dag. Få en ensartet farvegradient takket være Chromasync™ præcisionsfarveblanding. Nyd den fleksible installation – klip, genbrug og forlæng LED strips, så de passer til ethvert rum. Få fuld kontrol, tilpasning og personlige belysningsscener med den prisbelønnede Hue app og stemmestyring.