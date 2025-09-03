*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
Essential A60 - E27 pære - 806 lm - 8 W - 2-pak
Træd ind i en verden af intelligent belysning med denne Philips Hue Essential pære, der har fuld farve og justerbart hvidt lys, som du nemt kan justere fra varmt og hyggeligt til køligt hvidt lys. Skab den perfekte stemning med jævn dæmpning, millioner af farver og et bibliotek af belysningsscener designet af vores eksperter – eller lav din egen! Kompatibel med alle Philips Hue produkter.
Produkt højdepunkter
- Op til 806 lumen
- Varm til kølig hvid (2200-6500 K)
- Kan dæmpes til 2% lysstyrke
- Essentiel color
- Styring med appen eller stemmen
Betjen op til 10 lyskilder med Bluetooth appen
Med Hue Bluetooth appen kan du betjene dine intelligente Hue lyskilder i ét enkelt rum i dit hjem.Tilføj op til 10 intelligente lyskilder, og betjen dem alle med et enkelt tryk på din smartphone.
Styr lyskilderne med stemmen*
Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den parres med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhed. Med enkle stemmekommandoer kan du betjene alle lyskilder i ét rum eller blot en enkelt lampe.
Skab en personlig oplevelse med intelligent farvestrålende lys
Farvelæg dit hjem med over 16 millioner farver, der omgående skaber den rette stemning til enhver lejlighed. Ved at trykke på en knap kan du skabe en festlig stemning til en fest, gøre din dagligstue til en biograf, forbedre din indretning af hjemmet med forskellige farvenuancer og meget mere.
Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys
Disse pærer og lamper giver forskellige toner af varmt til køligt hvidt lys. Med komplet lysdæmpning fra stærk til dæmpet natlys kan du regulere belysningen til den perfekte tone og lysstyrke til dine daglige behov.
Få adgang til alle funktionerne til intelligent belysning med Hue Bridge
Hue Bridge giver adgang til de funktioner, der gør intelligent belysning virkelig intelligent – styring væk fra hjemmet, stemmestyring, automatiseret belysning og meget mere. Føj en Hue Bridge til din opsætning for at skabe fordybende oplevelser, drage fordel af en sikker og pålidelig teknolog med mere. Hue Bridge er nøglen til intelligent belysning, som du aldrig har oplevet det før.
Specifikationer
Pære egenskaber
Dæmpbar
Ja