White and color ambiance
GU10 - spots - 3-pak
Nuværende pris er 1.199,00 kr.
Hue
Bridge Pro
Nuværende pris er 679,00 kr.
White ambiance
GU10 - spots - 3-pak
Nuværende pris er 529,00 kr.
White and color ambiance
Essential A60 - E27 pære - 806 lm - 8 W - 3-pak
Nuværende pris er 379,00 kr.
White ambiance
Milliskin indbygningsspots (3-pak)
Nuværende pris er 829,00 kr.
White and color ambiance
Resonate udendørs væglampe
Nuværende pris er 1.199,00 kr.
Hue
Secure kablet kamera
Nuværende pris er 967,55 kr., oprindelig pris er 1.129,00 kr.
Hue
Dimmer switch
Nuværende pris er 169,00 kr.
White and color ambiance
Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 3-pak
Nuværende pris er 379,00 kr.
Hue
Secure kablet kamera
Nuværende pris er 1.129,00 kr.
White and color ambiance
Centura indbygningsspots 3-pak
Nuværende pris er 1.429,00 kr.
White and color ambiance
A60 - A60 pære - 1100 - 1-pak
Nuværende pris er 829,00 kr.
Helt nyt til 2026
Tjek disse seneste lanceringer som er inkluderet i udsalget!
Perfekt til at lyse det nye år op.
Lad dig inspirere
Philips Hue intelligent belysning er ideel til at øge velværen i hjemmet,
gøre tiden med dine kære ekstra speciel og hjælpe dig med at fokusere på dine hobbyer.
Giv dit velvære et boost
Har du brug for at fokusere, lade op eller slappe af? Philips Hue har det, du leder efter! Indstil belysningsscenerne Få ny energi, Koncentrer dig eller Slap af i Hue appen for at få nuancer af lys, der passer til dit humør. Eller hvorfor ikke indrette en blid opvågningsrutine, der efterligner en naturlig solopgang?
Få flere særlige øjeblikke til at skinne
Brug intelligent belysning til at skabe en rig stemningsbelysning på et splitsekund! Skab de perfekte rammer for familietid, romantiske middage og mindeværdige fester. Perfekt til kvalitetstid med dine venner og familie!
Genopdag dine yndlingshobbyer
Uanset om du er gamer eller filmfanatiker, har Philips Hue det du har brug for. Skab den rette stemning med belysningsscener – vælg fra det skræddersyede scenegalleri, eller lav den egen. Synkroniser dit lys med indholdet fra TV'et for at skabe en fuldstændig fordybende oplevelse.
Om januarudsalget
