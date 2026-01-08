Support
Et soveværelse lyses op af varme hvide nuancer fra en Signe bordlampe.

New year, new Hue: Spar 30%

Gør dine 2026-forsætter til en strålende succes med intelligent belysning!

Nærbillede af forsiden af GU10 - spots - 3-pak

White and color ambiance

GU10 - spots - 3-pak

Hvidt og farvet lys
Op til 400 lumen
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
Nærbillede af forsiden af Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Understøtter 150+ lyskilder og 50+ tilbehør
Understøtter Hue Sync og MotionAware™
Lås op for styring af hele hjemmet
Avanceret kryptering med Zigbee Trust Center
Nærbillede af forsiden af GU10 - spots - 3-pak

White ambiance

GU10 - spots - 3-pak

Varmt til køligt hvidt lys
Op til 400 lumen
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
Nærbillede af forsiden af Essential A60 - E27 pære - 806 lm - 8 W - 3-pak

White and color ambiance

Essential A60 - E27 pære - 806 lm - 8 W - 3-pak

Op til 806 lumen
Essential hvidt lys
Lav dæmpning ned til 2%​
Essential farvet lys
Nærbillede af forsiden af Milliskin indbygningsspots (3-pak)

White ambiance

Milliskin indbygningsspots (3-pak)

Der medfølger 3 GU10 pærer
70 mm udskæringsdiameter
Justerbart hoved
Smal stråle
Nærbillede af forsiden af Resonate udendørs væglampe

White and color ambiance

Resonate udendørs væglampe

Integreret LED
Hvidt og farvet lys
230V
Intelligent styring med Hue Bridge*
Nærbillede af forsiden af Secure kablet kamera

Hue

Secure kablet kamera

Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Kan sættes i stikkontakten
Vægbeslag medfølger
Nærbillede af forsiden af Dimmer switch

Hue

Dimmer switch

Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening
Nærbillede af forsiden af Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 3-pak

White and color ambiance

Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 3-pak

Op til 345 lumen
Essential hvidt lys
Lav dæmpning ned til 2%​
Essential farvet lys
Nærbillede af forsiden af Secure kablet kamera

Hue

Secure kablet kamera

Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Kan sættes i stikkontakten
Vægbeslag medfølger
Nærbillede af forsiden af Centura indbygningsspots 3-pak

White and color ambiance

Centura indbygningsspots 3-pak

GU10 pære medfølger
70 mm udskæringsdiameter
Justerbart hoved
Smal lysstråle
Nærbillede af forsiden af A60 - A60 pære - 1100 - 1-pak

White and color ambiance

A60 - A60 pære - 1100 - 1-pak

Op til 1100 lumen
Fuldspektret dagslys
Ultralav lysdæmpning 0,2%
Chromasync™ præcisionsfarve
Helt nyt til 2026

Tjek disse seneste lanceringer som er inkluderet i udsalget!

Perfekt til at lyse det nye år op.

Festavia Hue udendørs lyskæde med globepærer, 7 m

Hue White and color ambiance

Festavia Hue udendørs lyskæde med globepærer, 7 m

7 m lyskæde
10 Lightguide pærer
Hvidt og farvegradient
Pærer med en lysstyrke på 50 lumen

1.199,00 kr.

Flux 3 m LED strip

Lightstrips

Flux 3 m LED strip

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
1200 lumen

529,00 kr.

Neon 3 m udendørs LED strip

Lightstrips

Neon 3 m udendørs LED strip

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
1100 lumen

1.049,00 kr.

Flux 5 m udendørs LED strip

Lightstrips

Flux 5 m udendørs LED strip

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
3000 lumen

1.129,00 kr.

A60 - A60 pære - 1100 - 1-pak

Hue White and color ambiance

A60 - A60 pære - 1100 - 1-pak

Op til 1100 lumen
Fuldspektret dagslys
Ultralav lysdæmpning 0,2%
Chromasync™ præcisionsfarve

829,00 kr.

Essential A60 - E27 pære - 806 lm - 8 W - 3-pak

Hue White and color ambiance

Essential A60 - E27 pære - 806 lm - 8 W - 3-pak

Op til 806 lumen
Essential hvidt lys
Lav dæmpning ned til 2%​
Essential farvet lys

379,00 kr.

Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 3-pak

Hue White and color ambiance

Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 3-pak

Op til 345 lumen
Essential hvidt lys
Lav dæmpning ned til 2%​
Essential farvet lys

379,00 kr.

Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 2-pak

Hue White and color ambiance

Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 2-pak

Op til 345 lumen
Essential hvidt lys
Lav dæmpning ned til 2%​
Essential farvet lys

299,00 kr.

Flux 6 m LED strip

Lightstrips

Flux 6 m LED strip

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
2000 lumen

899,00 kr.

Flux 4 m LED strip

Lightstrips

Flux 4 m LED strip

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
1600 lumen

639,00 kr.

Flux 10 m udendørs LED strip

Lightstrips

Flux 10 m udendørs LED strip

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
3000 lumen

1.879,00 kr.

Neon 5 m udendørs LED strip

Lightstrips

Neon 5 m udendørs LED strip

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
1100 lumen

1.499,00 kr.

Festavia Hue udendørs lyskæde med globepærer, 14 m

Hue White and color ambiance

Festavia Hue udendørs lyskæde med globepærer, 14 m

14 m lyskæde
20 Lightguide pærer
Hvidt og farvegradient
Pærer med en lysstyrke på 50 lumen

1.649,00 kr.

Lad dig inspirere

Philips Hue intelligent belysning er ideel til at øge velværen i hjemmet,
gøre tiden med dine kære ekstra speciel og hjælpe dig med at fokusere på dine hobbyer.

En mand i sengen vågner blidt til det bløde, varme, hvide lys fra en Signe gulvlampe.

Giv dit velvære et boost

Har du brug for at fokusere, lade op eller slappe af? Philips Hue har det, du leder efter! Indstil belysningsscenerne Få ny energi, Koncentrer dig eller Slap af i Hue appen for at få nuancer af lys, der passer til dit humør. Eller hvorfor ikke indrette en blid opvågningsrutine, der efterligner en naturlig solopgang?

Udforsk nu
Tre venner nyder et måltid i hjemmet omgivet af varme nuancer af intelligent belysning.

Få flere særlige øjeblikke til at skinne

Brug intelligent belysning til at skabe en rig stemningsbelysning på et splitsekund! Skab de perfekte rammer for familietid, romantiske middage og mindeværdige fester. Perfekt til kvalitetstid med dine venner og familie!

Udforsk nu
Et par fordyber sig i et videospil omgivet af blå nuancer af intelligent belysning.

Genopdag dine yndlingshobbyer

Uanset om du er gamer eller filmfanatiker, har Philips Hue det du har brug for. Skab den rette stemning med belysningsscener – vælg fra det skræddersyede scenegalleri, eller lav den egen. Synkroniser dit lys med indholdet fra TV'et for at skabe en fuldstændig fordybende oplevelse.

Udforsk nu

Om januarudsalget

Vilkår og betingelser

Januarudsalg

  • Denne kampagne er gyldig fra d. 8. januar til og med d. 21. januar 2026.
  • Vælg to eller flere produkter fra januarudsalget, og spar 30% på det samlede beløb. Der gives ingen rabat på varer i din kurv, som ikke er med i udsalget.
  • Rabatten tilføjes automatisk til produkter inkluderet i januarudsalget ved checkout.
  • Rabatten gælder kun for produkter, der er inkluderet i januarudsalget 2026.
  • I tilfælde af returnering af en ordre, hvor det er muligt, vil den forholdsmæssige rabatværdi blive fratrukket fra tilbagebetalingsbeløbet. 
  • Dette tilbud gælder så længe lager haves.
  • Dette tilbud kan ikke kombineres med andre tilbud på www.philips-hue.com/da-dk.
  • Dette tilbud gælder med forbehold for pris og/eller produktændringer såvel som stave- og trykfejl.
  • Signify Danmark A/S forbeholder sig til enhver tid retten til at annullere et tilbud eller til at ændre disse vilkår og betingelser ved at genudgive dem.
