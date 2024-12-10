Hue SpatialAware: En ny funktion, der bringer lysdesign til live

Philips Hue er kendt for smukt designet belysning, der tilpasser sig din livsstil. Med Hue SpatialAware, en ny banebrydende funktion, der udelukkende er tilgængelig med Hue Bridge Pro, introducerer vi et helt nyt niveau af intelligent, adaptiv belysning. Denne funktion giver dit Hue system noget, det aldrig har haft før: en ægte forståelse af dit rum.

SpatialAware anvender automatisk belysningsdesignprincipper i dit hjem, så du slipper for faglig ekspertise, gætteri og manuelle justeringer. Ved at fordele farverne fra eksisterende Hue scener på alle Hue lamperne i henhold til det specifikke layout og lysplaceringerne i dit rum, ændrer det fuldstændigt din oplevelse af lys.

Lys, der forstår dit rum

I modsætning til traditionelle opsætninger, hvor hver lampe behandles som en separat enhed, giver SpatialAware, Hue mulighed for at forstå, hvor hver lampe befinder sig i dit rum. Ved hjælp af den nyeste AR-teknologi scanner kameraet på din telefon eller tablet rummet for at kortlægge placeringen af hver enkel lampe. Denne model af rumlayoutet gør det muligt for systemets algoritme at bringe din belysning til live på den mest naturlige og fordybende måde.

Med afsæt i vores professionelle lysdesignprincipper – såsom hvordan farver bevæger sig gennem et rum, hvordan gradienter opfører sig, og hvordan forskellige typer lyskilder supplerer hinanden – får SpatialAware scener fra Hue galleriet til at spille præcist sammen på tværs af alle dine lyskilder, inspireret af naturen.

Belysningsindstillinger såsom solnedgange, farveflader og stemningsovergange fremstår, som var de skræddersyet til dit rum.

Hvis du flytter eller tilføjer en lyskilde, guider appen dig gennem en hurtig genscanning af nogle lyskilder og opdaterer øjeblikkeligt layoutet og kalibrerer dine scener igen.

Hvad gør SpatialAware anderledes

Før SpatialAware blev Hue belysningsscener anvendt intelligent på baggrund af lysenes form, funktion, egenskaber og konfiguration. Men uden at kende den præcise placering af hver lyskilde i rummet kan lysfordelingen virke tilfældig.

Med SpatialAware er Hue scener nu:

· Skræddersyet til din indretning i rummet og ikke indstillet som en standardløsning

· Mere jævn og sammenhængende især til naturinspirerede scener

· Mere naturlig med lysindstillinger præcist fordelt over hele din rumstruktur

SpatialAware udmærker sig i rum med mange Hue lamper, men selv mindre opsætninger får glæde af funktionen. Især i rum, hvor der kombineres gradient-produkter, såsom Play wall washer eller Twilight lampen, med en loftslampe eller pendel.

Algoritmen skalerer og fordeler farverne i hver Hue belysningsscene intelligent på dine lyskilder, ligesom en professionel lysdesigner ville gøre, hvilket skaber en mere naturlig, afbalanceret og fordybende atmosfære.

Fuld kontrol, på din måde

SpatialAware er helt op til dig:

Oplev scener fra dit scenegalleri på ny.

Vælg at skifte til den ikke-rumlige version af en scene fra scenegalleriet.

Fortsæt med at bruge dine oprindelige ikke-rumlige scener.

Opgrader dine eksisterende scener (fra scenegalleriet) på din Bridge til rumligt optimerede versioner når som helst.

Skift tilbage fra rumlig til ikke-rumlig, når du redigerer en scene.

Hvis du lader et rum være uscannet, bruger systemet den klassiske ikke-rumlige fordeling af scener. Du vælger den oplevelse, der passer bedst til dit hjem.

Opdaterede og forbedrede galleriscener, optimeret til SpatialAware

Omkring halvdelen af de forbedrede scener i Hue scenegalleriet er allerede optimeret til SpatialAware, herunder elskede naturinspirerede scener såsom Solnedgang på savannen, Bjergbrise og Tåge over søen. Yderligere SpatialAware-kompatible scener vil blive tilføjet med tiden, efterhånden som vi udvikler oplevelsen.

Kun til Hue Bridge Pro

Hue SpatialAware er en ny funktion kun til Hue Bridge Pro, der giver mulighed for mere avanceret behandling og sceneintelligens.

Det kræver ikke nye lyskilder, ekstra hardware eller abonnementer. Du skal blot opdatere din Hue app og Bridge Pro til de nyeste versioner, og derefter følge instruktionerne i appen for at scanne dit rum og begynde at nyde SpatialAware scener.

Hurtig, enkel opsætning

Opsætning af SpatialAware er hurtig og intuitiv. Det tager typisk mindre end ét minut at scanne et rum med omkring 10 lyskilder, og når scanningen er færdig, tilpasses de opdaterede scener fra galleriet automatisk til dit rum. Der er ikke behov for manuel redigering af scener eller justering af individuelle lyskilder.

Du kan enten vælge at scanne de fysiske lamper (f.eks. en pendel- eller bordlampe) eller den lyseffekt, de skaber på en overflade (f.eks. din væg ved brug af spots). Vi anbefaler den anden mulighed til de lys, der skaber en stor, bred lyseffekt på en væg længere væk fra spotten.

Telefoner med LiDAR:

Sigt mod det blinkende lys --> Tryk på "+" --> Kontrollér, at prikkens placering er justeret i forhold til lyset eller lyseffekten --> Tryk på Næste for at scanne det næste lys.

Telefoner uden LiDAR:

Sigt mod det blinkende lys --> Tryk på "+" --> Træd sidelæns, og sigt igen --> Tryk på "+" --> Kontrollér, at prikkens placering er justeret i forhold til lyset eller lyseffekten --> Tryk på Næste for at scanne det næste lys.

For at anvende SpatialAware på tværs af flere rum skal du sørge for, at hvert rum i zonen scannes.

Genscanning

Du skal scanne en lyskilde og op til 3 andre lyskilder i et rum igen, når:

Du har tilføjet en ny lyskilde

Du flyttede en lyskilde

Prøv at scanne det samme punkt, som du oprindeligt scannede (lyskilde eller lyseffekt).

Kvaliteten af dit rumlayout

For at få den bedst mulige oplevelse med kortlægning af rumlayoutet, skal du huske på følgende:

Alle lyskilder i rummet skal være tændt (tilgængelige) og scannet. Hvis du tilføjer en lyskilde til rummet, skal du huske at opdatere rumlayoutet og scanne igen. Hvis du flytter en lampe til en ny placering i rummet, skal du scanne den igen. Farvekompatible lamper og lofts- eller pendellamper vil forbedre belysningsoplevelsen betydeligt. Lys placeret i forskellige højder i dit rum vil forbedre rumlayoutets funktionalitet.

Designet af mennesker, ikke AI

SpatialAware bruger ikke AI til at generere belysningseffekter. Den bruger rumligt forbedrede scener, der er skabt af Hue design- og forskningsteams, og bruger algoritmer til at tilpasse belysningsscener til det specifikke layout og lysplaceringerne i dit rum.

Den samme ekspertise bruges som input til Hue AI-assistenten, så de forbedrede, naturinspirerede scener også kan optimeres med SpatialAware.

Stemmestyring og automatisering

Da scener er gemt på Hue Bridge Pro, kan SpatialAware scener aktiveres ved hjælp af:

Hue appen

Tilbehør

Automatiseringer

Stemmestyring

Widgets

Tredjepartsapps

Rumligt optimerede scener integreres problemfrit med alle dine eksisterende lysstyringer.

Dit privatliv er tænkt ind fra starten

Det er centralt for, hvordan SpatialAware fungerer:

Der gemmes ingen billeder eller scanningsdata. Processen gemmer ikke billeder, videoer eller kort over rum.

Al behandling foregår lokalt på din enhed.

på din enhed. Der uploades eller deles ingen oplysninger på noget tidspunkt.

Dit rum forbliver dit eget – altid.