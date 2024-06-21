Wann immer Du eine helfende Hand, eine Schulter zum Anlehnen oder einfach nur einen väterlichen Rat brauchst: die Kinder können sich darauf verlassen, dass ihr Vater für sie da ist. Diesen Vatertag kannst Du mit einem Smart Home Geschenk zeigen, dass die ganze Familie dankbar ist für alles, was Papa immer so macht.

Väter haben in der Regel ein typisches Repertoire an alltäglichen Aufgaben – sie reparieren kaputte Fahrräder (oder Herzen!), bringen einen zum lachen und bereiten die Kinder morgens für die Schule vor - aber trotzdem ist kein Vater genauso wie der andere.

Also warum schenkst Du ihm nicht das individuelle smarte Geschenk, das ihm zeigt, dass Du ihn genau verstehst? Wir haben für jeden Persönlichkeitstypen ein perfektes Geschenk im Angebot, damit Dein Papa sein Smart Home System erweitern - oder smarte Geräte zum ersten Mal entdecken kann. Und falls Du selbst Papa bist, dann schicke Deinen Liebsten doch diese Liste an tollen Geschenkideen für den Vatertag.