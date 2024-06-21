Geschenke zum Vatertag: Smarte Beleuchtung für jede Art von Vater

Geschenke zum Vatertag: Smarte Beleuchtung für jede Art von Vater

Wann immer Du eine helfende Hand, eine Schulter zum Anlehnen oder einfach nur einen väterlichen Rat brauchst: die Kinder können sich darauf verlassen, dass ihr Vater für sie da ist. Diesen Vatertag kannst Du mit einem Smart Home Geschenk zeigen, dass die ganze Familie dankbar ist für alles, was Papa immer so macht.

Väter haben in der Regel ein typisches Repertoire an alltäglichen Aufgaben – sie reparieren kaputte Fahrräder (oder Herzen!), bringen einen zum lachen und bereiten die Kinder morgens für die Schule vor - aber trotzdem ist kein Vater genauso wie der andere.

Also warum schenkst Du ihm nicht das individuelle smarte Geschenk, das ihm zeigt, dass Du ihn genau verstehst? Wir haben für jeden Persönlichkeitstypen ein perfektes Geschenk im Angebot, damit Dein Papa sein Smart Home System erweitern - oder smarte Geräte zum ersten Mal entdecken kann. Und falls Du selbst Papa bist, dann schicke Deinen Liebsten doch diese Liste an tollen Geschenkideen für den Vatertag.

Smarte Geschenke für Väter, die es gerne ordentlich haben

Morgens früh aufzustehen und jeden rechtzeitig fertig und aus der Tür zu bekommen, ist keine leichte Aufgabe, aber Papa schafft das mit einem Lächeln im Gesicht. Mache ihm den Morgen ein wenig leichter mit dem Philips Hue White und Color Ambiance Starter Set – ein großartiges Smart Home Geschenk für den Einstieg in smarte Beleuchtung.

Mit dem Starter Set kann er für sich selbst und für die Kinder eine Weckautomatik einstellen, die alle nach und nach mit Licht statt mit schrillen Alarmen aufwachen lässt – für einen ruhigeren und positiveren Start in den Tag. Mit dem Set hast Du außerdem auch Zugriff auf die energetische Lichtszene: Eine helle, kaltweiße Voreinstellung, die allen das Aufwachen erleichtert und sie frischer und wacher in den Tag starten lässt.

Kleiner Tipp: Das smarte Beleuchtungssystem von Philips Hue lässt sich auch per Sprache steuern und unterstützt so Eltern bei ihrer stressigen Morgenroutine. Anstatt nach dem Lichtschalter zu suchen, kann Papa einfach sagen: „Schalte Energize in der Küche ein“ zu seinem Handy oder zu Smart Home-Assistenten wie Amazon Alexa, Google Assistant oder Apple Siri. Ein Sprachbefehl schaltet nicht nur sofort das Licht ein, sondern kann es auch auf die perfekte Farbe und Helligkeit abstimmen.

Ein Vater verwendet Philips Hue Smart Lights in der Küche, um die morgendliche Routine zu erleichtern

Smarte Geschenke für Väter, die gerne Entertainer spielen

Was machen zwei Glühbirnen, die ein Foto zusammen schießen? Sie strahlen!

Selbst wenn man sie schon zehnmal gehört hat, sind Dad Jokes eigentlich immer lustig. Schließlich will er nur die Kinder zum Lachen bringen. Wenn er das nächste Mal einen Witz reißt, versuch das Augen rollen zu unterdrücken und überlasse ihm das Rampenlicht als Familien-Komiker.

Die tragbare, smarte Hue Go Leuchte ist die perfekte Requisite für seine nächste Comedy Nummer oder einen kleinen Streich. Die Lampe lässt sich über sein Handy steuern, sodass er sie an- und ausschalten oder die Farbe wechseln kann, wo auch immer er sich befindet, während sich ahnungslose Familienmitglieder fragen, was gerade passiert.

Und wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, mit den Kindern Witze zu reißen, kann Papa mit der Hue Go eine gemütliche Stimmung für den nächsten Familienabend herbeizaubern und das Ambiente individuell auf die Situation anpassen - sei es eine intime Dinnerparty oder ein lustiger Grillabend.

Smarte Geschenke für Väter, die alles repariert bekommen

Papa kann alles reparieren, was repariert werden muss: Von Mamas Autogetriebe, über verstopfte Waschbecken bis hin zu gebrochenen Teenagerherzen. Zeige Deinem Vater, dass Du dankbar bist für all die Reperatureinsätze, indem Du ihm etwas schenkst, woran er ausnahmsweise mal gerne herumbastelt: smarte Beleuchtung.

Die smarte Beleuchtung von Philips Hue lässt sich mühelos installieren, damit Papa auch Spaß am Einrichten und Platzieren von Hue Bewegungssensoren und Lightstrips im Ganzen Haus und Außenbereich haben wird.

Hat Dein Vater Zuhause eine "Männerhöhle"? Einen "Hobbyraum"? Einen Ort nur für sich, den er vielleicht mit smarter Beleuchtung ausstatten wollen würde? Oder ist er eher der Outdoor Typ und freut sich, wenn er seinen Garten besonders in Szene setzen kann - zum Beispiel mit dem Philips Hue Lily XL Spot. Der Spot verleiht der Terrasse ein ganz besonderes Ambiente und erleuchtet sie in Millionen verschiedener Farben.

So kann er seine harte Arbeit von überall aus bestaunen: Durch das Wohnzimmerfenster, das zum Hintergarten führt, oder während ein paar entspannten Stunden auf der Veranda, um sich von einem anstrengenden Tag voller Gartenarbeit zu erholen.

Smarte Geschenke für Väter, die sich entspannen wollen

Wenn die Kleinen schlafen, gibt es für den Papa nichts Schöneres, als es sich abends auf der Couch mit einem guten Film gemütlich zu machen. Der Hue Lightstrip hilft ihm dabei, die perfekte Stimmung für seine Lieblingsfilme zu kreieren. Er kann sogar Lichtszenen passend zum Film seiner Wahl einstellen, indem er nur seine Stimme benutzt. Sei es ein Actionfilm, ein Drama oder eine lustige Komödie - er muss nur seinen Smart Home Assistenten fragen und schon wird das Licht zum passenden Ambiente gedimmt.

Kleiner Tipp: Wenn Papa eher ein Spiele- als ein Filmefreak ist, schenke ihm etwas, das sein Spielerlebnis verbessert. Mit der Philips Hue Play HDMI Sync Box kann er jede HDMI-Spielkonsole – einschließlich PlayStation und Xbox – mit Philips Hue Leuchten verbinden, sodass sein Lieblingsspiel durch Licht zum Leben erweckt wird.

Ein Vater, der mit den smarten Philips Hue Leuchten ein beeindruckendes Spielerlebnis genießt
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