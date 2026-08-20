Smarte LED-Beleuchtung für Innen

Erstelle Dein Set
E14 - Smarte Lampe Tropfenform Doppelpack - 470
Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist 109,99 €
Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß
5,3 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Um 350 Grad drehbar
Aktueller Preis ist 129,99 €
OmniGlow Lightstrip 10 m
4500 Lumen
OmniGlow Technologie für sanfte Lichteffekte
Direktes und indirektes Licht
Ultrahell, echtes Weiß
Aktueller Preis ist 349,99 €
Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz
5,3 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Um 350 Grad drehbar
Aktueller Preis ist 129,99 €
Flux Lightstrip 5 m
Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
2000 Lumen
Aktueller Preis ist 109,99 €
Exklusiv
Perifo Lineare Lightbar schwarz
29 Watt
95 cm auf der Schiene
Bis zu 2050 Lumen
Ideal für größere Räume
Aktueller Preis ist 199,99 €
Perifo Schiene 1,5m weiß
1,5 Meter
Passend für bis zu 8 Spots/Pendelleuchten
Passend für bis zu einer großen Light Tube oder Lightbar
Aktueller Preis ist 94,99 €
Erstelle Dein Set
Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Unterstützt mehr als 50 Lichter und 12 Zubehörteile
Aktiviert Hue Sync
Erschließt die Integration von Licht und Sicherheit
Fortschrittliche Verschlüsselung
Aktueller Preis ist 79,99 €
Erstelle Dein Set
Flux Lightstrip 3 m
Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1200 Lumen
Aktueller Preis ist 79,99 €
TV Play Gradient Lightstrip 65"
Konzipiert für 65- bis 75-Zoll-Fernsehgeräte
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
Aktueller Preis ist 229,99 €
Exklusiv
Perifo Gradient Light Tube groß weiß
29,5 Watt
146,4 cm auf der Schiene
Bis zu 2600 Lumen
Um 350 Grad drehbar
Aktueller Preis ist 299,99 €
Perifo Zylinder-Pendelleuchte Erweiterung weiß
5,2 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Verkürze und Verlängere das Kabel
Aktueller Preis ist 159,99 €
Perifo Schiene 1,5m schwarz
1,5 Meter
Passend für bis zu 8 Spots/Pendelleuchten
Passend für bis zu einer großen Light Tube oder Lightbar
Aktueller Preis ist 94,99 €
Erstelle Dein Set
Gradient Signe Stehleuchte schwarz
Schwarz
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist 339,99 €
Perifo Basis-Set Deckenleuchte weiß gerade (3 Spots, 1 Light Bar)
271,5 cm
Für Decken geeignet
Enthält alles, was Du brauchst
Aktueller Preis ist 849,99 €
Exklusiv
Perifo Gradient Light Tube kompakt schwarz
12 Watt
71,4 cm auf der Schiene
Bis zu 1060 Lumen
Um 350 Grad drehbar
Aktueller Preis ist 199,99 €
OmniGlow Lightstrip 5 m
4500 Lumen
OmniGlow Technologie für sanfte Lichteffekte
Direktes und indirektes Licht
Ultrahell, echtes Weiß
Aktueller Preis ist 199,99 €
Starter-Set: Hue Flux LED-Streifen 6 m + Bridge Pro
Chromasync™ Präzisionsfarbe
Helles, echtes weißes Licht,
Schalte alle Hue Funktionen frei
Füge mehr als 150 Lichter und mehr als 50 Lichtsteuerungen hinzu
Aktueller Preis ist 199,99 €
Neu
Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack)
Sorgt dafür, dass Hue Lichter erreichbar bleiben
Macht vorhandene Schalter smart
Steuere Deine Räume und Zonen
Keine Batterie erforderlich
Aktueller Preis ist 79,99 €
Devere mittelgroße Deckenleuchte weiß + Dimmschalter
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Inklusive Dimmschalter
Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Aktueller Preis ist 194,99 €
Neu
Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (1 Kanal) für herkömmliche Lampen
Nicht-smarte Lichter Hue hinzufügen
Steuerung per App und Sprache
Keine Batterie erforderlich
Mit einer Bridge mehr Funktionen freischalten
Aktueller Preis ist 49,99 €
Erstelle Dein Set
Gradient Signe Stehleuchte Oak
Eiche
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist 359,99 €
Neu
Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (2 Kanäle) für herkömmliche Lampen
Nicht-smarte Lichter Hue hinzufügen
Steuerung per App und Sprache
Keine Batterie erforderlich
Mit einer Bridge mehr Funktionen freischalten
Aktueller Preis ist 54,99 €
Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K
Synchronisiert Lichter mit TV-Inhalten – mit 8K 60 Hz und 4K 120 Hz
HDMI 2.1-zertifiziert
Erstellt eine 1:1-Farbsynchronisierung mit Deiner Bildschirmanzeige
Verbinde bis zu 10 Philips Hue Lampen
Aktueller Preis ist 349,99 €