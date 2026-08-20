Erweitern Sie Ihr Unterhaltungserlebnis über den Bildschirm hinaus mit unserer TV-Hintergrundbeleuchtung. TV-Lichtstreifen und Sync-Zubehör wurden entwickelt, um in Echtzeit mit Filmen, Gaming, Sport und Streaming-Inhalten zu synchronisieren und so ein immersiveres Seherlebnis zu schaffen.