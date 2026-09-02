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Dekorative Lampen

Verleihen Sie jedem Raum Persönlichkeit mit dekorativen LED-Streifen und Lichterketten. Gestalten Sie Ihren Raum mit individuell einstellbarer Helligkeit, Farben und Szenen. Schaffen Sie die perfekte Atmosphäre für Entspannung, Unterhaltung oder Alltag.

90 Produkte
Nahaufnahme der Vorderseite von OmniGlow Lightstrip 10 m

OmniGlow Lightstrip 10 m

4500 Lumen
OmniGlow Technologie für sanfte Lichteffekte
Direktes und indirektes Licht
Ultrahell, echtes Weiß
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Nahaufnahme der Vorderseite von Flux Lightstrip 5 m

Flux Lightstrip 5 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
2000 Lumen
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Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Flux Lightstrip 3 m

Flux Lightstrip 3 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1200 Lumen
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Nahaufnahme der Vorderseite von TV Play Gradient Lightstrip 65"

TV Play Gradient Lightstrip 65"

Konzipiert für 65- bis 75-Zoll-Fernsehgeräte
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 21 m

Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 21 m

21 m lange Lichterkette
30 Lightguide Lampen
Weiß und Farbverlauf
Helle Lampen mit 50 Lumen
Nahaufnahme der Vorderseite von OmniGlow Lightstrip 5 m

OmniGlow Lightstrip 5 m

4500 Lumen
OmniGlow Technologie für sanfte Lichteffekte
Direktes und indirektes Licht
Ultrahell, echtes Weiß
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Nahaufnahme der Vorderseite von Starter-Set: Hue Flux LED-Streifen 6 m + Bridge Pro

Starter-Set: Hue Flux LED-Streifen 6 m + Bridge Pro

Chromasync™ Präzisionsfarbe
Helles, echtes weißes Licht,
Schalte alle Hue Funktionen frei
Füge mehr als 150 Lichter und mehr als 50 Lichtsteuerungen hinzu
Nahaufnahme der Vorderseite von Flux Lightstrip für den Außenbereich 6 m

Flux Lightstrip für den Außenbereich 6 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
3000 Lumen
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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 7 m

Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 7 m

7 m lange Lichterkette
10 Lightguide Lampen
Weiß und Farbverlauf
Helle Lampen mit 50 Lumen
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Flux Lightstrip 10 m

Flux Lightstrip 10 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
2000 Lumen
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Nahaufnahme der Vorderseite von Flux ultraheller LED-Lightstrip 3 m

Flux ultraheller LED-Lightstrip 3 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Bietet ein helles, realistisch weißes Licht
2900 Lumen
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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer

Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer

Konzipiert für Fernseher ab 75 Zoll
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
Nahaufnahme der Vorderseite von Flux ultraheller LED-Lightstrip 10 m

Flux ultraheller LED-Lightstrip 10 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Bietet ein helles, realistisch weißes Licht
6000 Lumen
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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Solo Lightstrip 10 Meter

Hue Solo Lightstrip 10 Meter

Biegbar, kann zugeschnitten werden und ist nicht erweiterbar
Steuerung mit unserer preisgekrönten App
RGBWW-LEDs und bis zu 1700 Lumen
10 Meter
Nahaufnahme der Vorderseite von Flux ultraheller LED-Lightstrip 5 m

Flux ultraheller LED-Lightstrip 5 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Bietet ein helles, realistisch weißes Licht
4800 Lumen
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Nahaufnahme der Vorderseite von OmniGlow Lightstrip 3 m

OmniGlow Lightstrip 3 m

2700 Lumen
OmniGlow Technologie für sanfte Lichteffekte
Direktes und indirektes Licht
Ultrahell, echtes Weiß
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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Flux LED-Streifen, 5 m Verlängerung

Hue Flux LED-Streifen, 5 m Verlängerung

5-Meter-Verlängerung (16 Fuß)
Einfache Installation
Helles, echtes weißes Licht,
Chromasync™ Präzisionsfarbe
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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 21 m Erweiterung

Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 21 m Erweiterung

21m lange Lichterkette als Erweiterung (Netzteil nicht im Lieferumfang)
30 Lightguide Lampen
Weiß und Farbverlauf
Helle Lampen mit 50 Lumen
Nahaufnahme der Vorderseite von Flux Lightstrip 4 m

Flux Lightstrip 4 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1600 Lumen
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Nahaufnahme der Vorderseite von Flux Lightstrip für den Außenbereich 10 m

Flux Lightstrip für den Außenbereich 10 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
3000 Lumen
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Nahaufnahme der Vorderseite von Festavia Lichterkette 20m

Festavia Lichterkette 20m

Erstelle einen Farbverlauf
250 smarte Farb-LEDs
20-Meter-Kabel
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Essential Lightstrip 10 m

Hue Essential Lightstrip 10 m

RGBIC
Anpassbare Szenen
Zuschneidbar für beliebige Bereiche
App- und Sprachsteuerung
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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Flux LED-Streifen, 10 m Verlängerung

Hue Flux LED-Streifen, 10 m Verlängerung

10-Meter-Verlängerung (33 Fuß)
Einfache Installation
Helles, echtes weißes Licht,
Chromasync™ Präzisionsfarbe
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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Essential Lightstrip 5 m

Hue Essential Lightstrip 5 m

RGBIC
Anpassbare Szenen
Zuschneidbar für beliebige Bereiche
App- und Sprachsteuerung
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