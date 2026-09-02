OmniGlow Lightstrip 10 m
4500 Lumen
OmniGlow Technologie für sanfte Lichteffekte
Direktes und indirektes Licht
Ultrahell, echtes Weiß
Aktueller Preis ist 349,99 €
Flux Lightstrip 5 m
Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
2000 Lumen
Aktueller Preis ist 109,99 €
Erstelle Dein Set
Flux Lightstrip 3 m
Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1200 Lumen
Aktueller Preis ist 79,99 €
TV Play Gradient Lightstrip 65"
Konzipiert für 65- bis 75-Zoll-Fernsehgeräte
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
Aktueller Preis ist 229,99 €
Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 21 m
21 m lange Lichterkette
30 Lightguide Lampen
Weiß und Farbverlauf
Helle Lampen mit 50 Lumen
Aktueller Preis ist 299,99 €
OmniGlow Lightstrip 5 m
4500 Lumen
OmniGlow Technologie für sanfte Lichteffekte
Direktes und indirektes Licht
Ultrahell, echtes Weiß
Aktueller Preis ist 199,99 €
Starter-Set: Hue Flux LED-Streifen 6 m + Bridge Pro
Chromasync™ Präzisionsfarbe
Helles, echtes weißes Licht,
Schalte alle Hue Funktionen frei
Füge mehr als 150 Lichter und mehr als 50 Lichtsteuerungen hinzu
Aktueller Preis ist 199,99 €
Flux Lightstrip für den Außenbereich 6 m
Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
3000 Lumen
Aktueller Preis ist 179,99 €
Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 7 m
7 m lange Lichterkette
10 Lightguide Lampen
Weiß und Farbverlauf
Helle Lampen mit 50 Lumen
Aktueller Preis ist 169,99 €
Erstelle Dein Set
Flux Lightstrip 10 m
Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
2000 Lumen
Aktueller Preis ist 199,99 €
Flux ultraheller LED-Lightstrip 3 m
Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Bietet ein helles, realistisch weißes Licht
2900 Lumen
Aktueller Preis ist 109,99 €
Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer
Konzipiert für Fernseher ab 75 Zoll
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
Aktueller Preis ist 259,99 €
Flux ultraheller LED-Lightstrip 10 m
Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Bietet ein helles, realistisch weißes Licht
6000 Lumen
Aktueller Preis ist 269,99 €
Erstelle Dein Set
Hue Solo Lightstrip 10 Meter
Biegbar, kann zugeschnitten werden und ist nicht erweiterbar
Steuerung mit unserer preisgekrönten App
RGBWW-LEDs und bis zu 1700 Lumen
10 Meter
Aktueller Preis ist 159,99 €
Flux ultraheller LED-Lightstrip 5 m
Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Bietet ein helles, realistisch weißes Licht
4800 Lumen
Aktueller Preis ist 159,99 €
OmniGlow Lightstrip 3 m
2700 Lumen
OmniGlow Technologie für sanfte Lichteffekte
Direktes und indirektes Licht
Ultrahell, echtes Weiß
Aktueller Preis ist 149,99 €
Hue Flux LED-Streifen, 5 m Verlängerung
5-Meter-Verlängerung (16 Fuß)
Einfache Installation
Helles, echtes weißes Licht,
Chromasync™ Präzisionsfarbe
Aktueller Preis ist 99,99 €
Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 21 m Erweiterung
21m lange Lichterkette als Erweiterung (Netzteil nicht im Lieferumfang)
30 Lightguide Lampen
Weiß und Farbverlauf
Helle Lampen mit 50 Lumen
Aktueller Preis ist 269,99 €
Flux Lightstrip 4 m
Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1600 Lumen
Aktueller Preis ist 89,99 €
Flux Lightstrip für den Außenbereich 10 m
Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
3000 Lumen
Aktueller Preis ist 269,99 €
Erstelle Dein Set
Festavia Lichterkette 20m
Erstelle einen Farbverlauf
250 smarte Farb-LEDs
20-Meter-Kabel
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Aktueller Preis ist 229,99 €
Hue Essential Lightstrip 10 m
RGBIC
Anpassbare Szenen
Zuschneidbar für beliebige Bereiche
App- und Sprachsteuerung
Aktueller Preis ist 99,99 €
Hue Flux LED-Streifen, 10 m Verlängerung
10-Meter-Verlängerung (33 Fuß)
Einfache Installation
Helles, echtes weißes Licht,
Chromasync™ Präzisionsfarbe
Aktueller Preis ist 199,99 €
Hue Essential Lightstrip 5 m
RGBIC
Anpassbare Szenen
Zuschneidbar für beliebige Bereiche
App- und Sprachsteuerung
Aktueller Preis ist 59,99 €