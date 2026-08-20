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smarte LED-Lampen

Tisch-, Steh-, Nacht- oder tragbare Leuchte – ganz gleich, wo Sie eine Leuchte benötigen, wir bieten Ihnen die passende Auswahl. Unsere smarten LED-Lampen vereinen modernes Design mit den Möglichkeiten des Hue Ökosystems. Schaffen Sie Atmosphäre, synchronisieren Sie Ihre Lampen mit Ihrer Unterhaltung und steuern Sie alles bequem über die Hue App oder Ihren Sprachassistenten.

67 Produkte
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Play Floor Stehlampe groß

Hue Play Floor Stehlampe groß

RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Einfach platzieren
Synchronisieren per TV-App, Sync-Box
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Gradient Signe Stehleuchte schwarz

Gradient Signe Stehleuchte schwarz

Schwarz
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Gradient Signe Stehleuchte Oak

Gradient Signe Stehleuchte Oak

Eiche
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung

Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung

LED und Batterie enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
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Nahaufnahme der Vorderseite von Gradient Signe Tischleuchte schwarz

Gradient Signe Tischleuchte schwarz

Schwarz
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Nahaufnahme der Vorderseite von Philips Hue Play Lightbar Erweiterung

Philips Hue Play Lightbar Erweiterung

Erweiterungspaket 1 Stck.
Integrierte LED
Schwarz
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Play Wallwasher

Hue Play Wallwasher

ColorCast Technologie
1035 Lumen
Höhe x Breite: 15,7 x 9,1 cm
Mattschwarz
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Nahaufnahme der Vorderseite von Play Lightbar Doppelpack

Play Lightbar Doppelpack

Doppelpack
Integrierte LED
Schwarz
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*
Exklusiv
Nahaufnahme der Vorderseite von Twilight-Lampe zum Schlafengehen und Aufwachen, schwarz

Twilight-Lampe zum Schlafengehen und Aufwachen, schwarz

ColorCast Technologie
Duale Lichtquelle
Automatische Funktion „Schlafen gehen” per Tastendruck
Extrem niedrige Dimmstufen
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Play Floor Stehlampe kompakt

Hue Play Floor Stehlampe kompakt

RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Einfach platzieren
Synchronisieren per TV-App, Sync-Box
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Tischleuchte Hue Play

Tischleuchte Hue Play

RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Einfach platzieren
Synchronisieren per TV-App, Sync-Box
Nahaufnahme der Vorderseite von Play Lightbar Doppelpack

Play Lightbar Doppelpack

Doppelpack
Integrierte LED
Weiß
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Iris Tischleuchte weiß

Iris Tischleuchte weiß

Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Nahaufnahme der Vorderseite von Bloom Tischleuchte schwarz

Bloom Tischleuchte schwarz

Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Nahaufnahme der Vorderseite von Bloom Tischleuchte weiß

Bloom Tischleuchte weiß

Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Exklusiv
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Lightguide Ellipse + 3D gedruckte Tischleuchte schwarz

Set: Lightguide Ellipse + 3D gedruckte Tischleuchte schwarz

Smarte Lightguide-Lampe
Enthält 3D-gedruckten Lampensockel
Nahtlose Passform zwischen Lampe und Sockel
Hergestellt aus recycelten Materialien
Exklusiv
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Lightguide Triangle E27 + 3D gedruckte Tischleuchte schwarz

Set: Lightguide Triangle E27 + 3D gedruckte Tischleuchte schwarz

Smarte Lightguide-Lampe
Enthält 3D-gedruckten Lampensockel
Nahtlose Passform zwischen Lampe und Sockel
Hergestellt aus recycelten Materialien
Exklusiv
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Lightguide Triangle E27 + 3D gedruckte Tischleuchte salbei

Set: Lightguide Triangle E27 + 3D gedruckte Tischleuchte salbei

Smarte Lightguide-Lampe
Enthält 3D-gedruckten Lampensockel
Nahtlose Passform zwischen Lampe und Sockel
Hergestellt aus recycelten Materialien
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Hue Sync Box 8K + 2x Play Lightbar schwarz

Set: Hue Sync Box 8K + 2x Play Lightbar schwarz

Synchronisiere Deine Lampen mit TV-Inhalten bei 8K 60Hz und 4K 120Hz
HDMI 2.1 zertifiziert
1:1-Farbsynchronisation mit dem Bildschirminhalt
Verbinde bis zu 10 Philips Hue Lampen
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Gradient Lightstrip + Hue Sync Box 8K + 2x Play Lightbar schwarz

Set: Gradient Lightstrip + Hue Sync Box 8K + 2x Play Lightbar schwarz

Synchronisiere Deine Lampen mit TV-Inhalten bei 8K 60Hz und 4K 120Hz
HDMI 2.1 zertifiziert
1:1-Farbsynchronisation mit dem Bildschirminhalt
Verbinde bis zu 10 Philips Hue Lampen
Exklusiv
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Lightguide Giant Globe E27 + 3D gedruckte Tischleuchte schwarz

Set: Lightguide Giant Globe E27 + 3D gedruckte Tischleuchte schwarz

Smarte Lightguide-Lampe
Enthält 3D-gedruckten Lampensockel
Nahtlose Passform zwischen Lampe und Sockel
Hergestellt aus recycelten Materialien
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Gradient Lightstrip 2m + 2x Play Lightbar weiß + Hue Sync Box 8K

Set: Gradient Lightstrip 2m + 2x Play Lightbar weiß + Hue Sync Box 8K

Synchronisiere Deine Lampen mit TV-Inhalten bei 8K 60Hz und 4K 120Hz
HDMI 2.1 zertifiziert
1:1-Farbsynchronisation mit dem Bildschirminhalt
Verbinde bis zu 10 Philips Hue Lampen
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Gradient Signe Stehleuchte weiß + Bridge

Set: Gradient Signe Stehleuchte weiß + Bridge

Weißes und farbiges Licht mit Gradient Technologie
Erzeuge einen einzigartigen Farbverlauf
Steuere per App, Sprache oder Zubehör
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: 2x Play Lightbar schwarz + Play Gradient Lightstrip TV 55"

Set: 2x Play Lightbar schwarz + Play Gradient Lightstrip TV 55"

Weißes und farbiges Licht
Für TV-Umgebungen
Hue Bridge erforderlich
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Leitfaden für smarte LED-Lampen

Brauche ich einen Smart Hub, um smarte LED-Lampen zu verwenden?

Kann ich mehrere smarte LED-Lampen gruppieren?

Brauche ich einen speziellen Dimmerschalter, um smarte LED-Lampen zu dimmen?

Was sind die besten LED-Lampen, die intelligente Technologie mit hochwertiger Designästhetik für den Innenbereich verbinden?

Sind LED-Lampen dimmbar?

Welche Lampen eignen sich am besten für ein modernes Zuhause?

Was sind die besten Lampen für einen rustikalen Wohnstil?

Gibt es stilvolle oder moderne Lampen, die mit Lautsprechern verbunden werden können?

Kann ich meine Leuchte mit meinem Smartphone oder Sprachbefehlen steuern?

Welche sind die besten smarten Lampen mit einstellbarer Helligkeit?

Erfahren Sie mehr über Lampen

Die Vorteile intelligenter LED-Lampen

Beleuchtungsideen für das Schlafzimmer

Erkunde beruhigende Schlafzimmer‑Beleuchtungsideen mit verschiedenen Lichtschichten, Inspiration für Nachttischleuchten und sanften Farbtönen für eine bessere Schlafumgebung – dank der smarten Philips Hue Beleuchtung.
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