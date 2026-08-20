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Intelligente Leuchten

Vervollständigen Sie Ihr Setup mit Leuchten, die für jeden Raum entwickelt wurden. Von Pendelleuchten und Deckenleuchten bis zu Wandleuchten lässt sich jede Leuchte nahtlos in die Hue App integrieren – so haben Sie die volle Kontrolle über Ihr Zuhause.

346 Produkte
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß

Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß

5,3 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Um 350 Grad drehbar
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz

Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz

5,3 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Um 350 Grad drehbar
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Slim Einbauleuchte, 90 mm, 3er-Pack

Slim Einbauleuchte, 90 mm, 3er-Pack

Einstellbares weißes und farbiges Licht
Chromasync™ Farbanpassung
1000 Lumen
Wasserbeständig (IP44)
Nahaufnahme der Vorderseite von Datura Deckenleuchte

Datura Deckenleuchte

Diffuse Hintergrundbeleuchtung
Leistungsstarkes Vorderlicht
30 x 120 cm
Bis zu 4250 Lumen
Nahaufnahme der Vorderseite von Fugato 3er-Spot

Fugato 3er-Spot

GU10 LED-Lampe enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Exklusiv
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Lineare Lightbar schwarz

Perifo Lineare Lightbar schwarz

29 Watt
95 cm auf der Schiene
Bis zu 2050 Lumen
Ideal für größere Räume
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Slim Einbauleuchte, 170 mm

Slim Einbauleuchte, 170 mm

Einstellbares weißes und farbiges Licht
Chromasync™ Farbanpassung
1500 Lumen
Wasserbeständig (IP44)
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Schiene 1,5m weiß

Perifo Schiene 1,5m weiß

1,5 Meter
Passend für bis zu 8 Spots/Pendelleuchten
Passend für bis zu einer großen Light Tube oder Lightbar
Nahaufnahme der Vorderseite von Datura Deckenleuchte

Datura Deckenleuchte

Diffuse Hintergrundbeleuchtung
Leistungsstarkes Vorderlicht
60 x 60 cm
Bis zu 4300 Lumen
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Resonate Outdoor Wandleuchte schwarz

Resonate Outdoor Wandleuchte schwarz

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Aurelle Rechteckige Panelleuchte

Hue Aurelle Rechteckige Panelleuchte

Gleichmäßige Lichtverteilung
120 x 30 cm
Bis zu 3750 Lumen
Mattweißes Aluminium
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Appear Outdoor Wandleuchte schwarz

Appear Outdoor Wandleuchte schwarz

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Rechteckige Panelleuchte Surimu

Rechteckige Panelleuchte Surimu

Gleichmäßige Lichtverteilung
60 x 60 cm
Bis zu 4150 Lumen
Mattweißes Aluminium
Exklusiv
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Gradient Light Tube groß weiß

Perifo Gradient Light Tube groß weiß

29,5 Watt
146,4 cm auf der Schiene
Bis zu 2600 Lumen
Um 350 Grad drehbar
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Zylinder-Pendelleuchte Erweiterung weiß

Perifo Zylinder-Pendelleuchte Erweiterung weiß

5,2 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Verkürze und Verlängere das Kabel
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Schiene 1,5m schwarz

Perifo Schiene 1,5m schwarz

1,5 Meter
Passend für bis zu 8 Spots/Pendelleuchten
Passend für bis zu einer großen Light Tube oder Lightbar
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Aurelle Rechteckige Panelleuchte

Hue Aurelle Rechteckige Panelleuchte

Gleichmäßige Lichtverteilung
120 x 30 cm
Bis zu 3750 Lumen
Mattweißes Aluminium
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Basis-Set Deckenleuchte weiß gerade (3 Spots, 1 Light Bar)

Perifo Basis-Set Deckenleuchte weiß gerade (3 Spots, 1 Light Bar)

271,5 cm
Für Decken geeignet
Enthält alles, was Du brauchst
Exklusiv
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Gradient Light Tube kompakt schwarz

Perifo Gradient Light Tube kompakt schwarz

12 Watt
71,4 cm auf der Schiene
Bis zu 1060 Lumen
Um 350 Grad drehbar
Nahaufnahme der Vorderseite von Devere mittelgroße Deckenleuchte weiß + Dimmschalter

Devere mittelgroße Deckenleuchte weiß + Dimmschalter

Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Inklusive Dimmschalter
Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Nahaufnahme der Vorderseite von Tento rundes WA LED-Deckenpanel 42,1 cm weiß

Tento rundes WA LED-Deckenpanel 42,1 cm weiß

Sanfter, nach oben gerichteter Lichtschein
⌀42,1 cm
Bis zu 3100 Lumen
Synthetisches Profil
Nahaufnahme der Vorderseite von Resonate Outdoor Wandleuchte silber

Resonate Outdoor Wandleuchte silber

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Devote schlanke Deckenleuchte S, Doppelpack

Hue Devote schlanke Deckenleuchte S, Doppelpack

Gleichmäßige Lichtverteilung
⌀ 29,1 cm
Bis zu 2000 Lumen
Mattweißes Gehäuse aus Kunststoff
Nahaufnahme der Vorderseite von Infuse Deckenleuchte L schwarz

Infuse Deckenleuchte L schwarz

Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
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Leitfaden zu intelligenten Leuchten

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Wo kann ich hochwertige Zylinderleuchten finden?

Wo finde ich hochwertige Leuchten für die Bibliothek?

Wie kann ich eine Philips Hue Leuchte installieren?

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Wie Beleuchtung die Stimmung beeinflusst

Wie die Beleuchtung die Stimmung beeinflusst

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