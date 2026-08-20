Intelligente Leuchten

Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß
5,3 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Um 350 Grad drehbar
Aktueller Preis ist 129,99 €
Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz
5,3 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Um 350 Grad drehbar
Aktueller Preis ist 129,99 €
Neu
Slim Einbauleuchte, 90 mm, 3er-Pack
Einstellbares weißes und farbiges Licht
Chromasync™ Farbanpassung
1000 Lumen
Wasserbeständig (IP44)
Aktueller Preis ist 249,99 €
Datura Deckenleuchte
Diffuse Hintergrundbeleuchtung
Leistungsstarkes Vorderlicht
30 x 120 cm
Bis zu 4250 Lumen
Aktueller Preis ist 399,99 €
Fugato 3er-Spot
GU10 LED-Lampe enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist 259,99 €
Exklusiv
Perifo Lineare Lightbar schwarz
29 Watt
95 cm auf der Schiene
Bis zu 2050 Lumen
Ideal für größere Räume
Aktueller Preis ist 199,99 €
Neu
Slim Einbauleuchte, 170 mm
Einstellbares weißes und farbiges Licht
Chromasync™ Farbanpassung
1500 Lumen
Wasserbeständig (IP44)
Aktueller Preis ist 109,99 €
Perifo Schiene 1,5m weiß
1,5 Meter
Passend für bis zu 8 Spots/Pendelleuchten
Passend für bis zu einer großen Light Tube oder Lightbar
Aktueller Preis ist 94,99 €
Datura Deckenleuchte
Diffuse Hintergrundbeleuchtung
Leistungsstarkes Vorderlicht
60 x 60 cm
Bis zu 4300 Lumen
Aktueller Preis ist 399,99 €
Erstelle Dein Set
Resonate Outdoor Wandleuchte schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Aktueller Preis ist 169,99 €
Hue Aurelle Rechteckige Panelleuchte
Gleichmäßige Lichtverteilung
120 x 30 cm
Bis zu 3750 Lumen
Mattweißes Aluminium
Aktueller Preis ist 209,99 €
Erstelle Dein Set
Appear Outdoor Wandleuchte schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Aktueller Preis ist 169,99 €
Erstelle Dein Set
Rechteckige Panelleuchte Surimu
Gleichmäßige Lichtverteilung
60 x 60 cm
Bis zu 4150 Lumen
Mattweißes Aluminium
Aktueller Preis ist 309,99 €
Exklusiv
Perifo Gradient Light Tube groß weiß
29,5 Watt
146,4 cm auf der Schiene
Bis zu 2600 Lumen
Um 350 Grad drehbar
Aktueller Preis ist 299,99 €
Perifo Zylinder-Pendelleuchte Erweiterung weiß
5,2 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Verkürze und Verlängere das Kabel
Aktueller Preis ist 159,99 €
Perifo Schiene 1,5m schwarz
1,5 Meter
Passend für bis zu 8 Spots/Pendelleuchten
Passend für bis zu einer großen Light Tube oder Lightbar
Aktueller Preis ist 94,99 €
Hue Aurelle Rechteckige Panelleuchte
Gleichmäßige Lichtverteilung
120 x 30 cm
Bis zu 3750 Lumen
Mattweißes Aluminium
Aktueller Preis ist 209,99 €
Perifo Basis-Set Deckenleuchte weiß gerade (3 Spots, 1 Light Bar)
271,5 cm
Für Decken geeignet
Enthält alles, was Du brauchst
Aktueller Preis ist 849,99 €
Exklusiv
Perifo Gradient Light Tube kompakt schwarz
12 Watt
71,4 cm auf der Schiene
Bis zu 1060 Lumen
Um 350 Grad drehbar
Aktueller Preis ist 199,99 €
Devere mittelgroße Deckenleuchte weiß + Dimmschalter
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Inklusive Dimmschalter
Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Aktueller Preis ist 194,99 €
Tento rundes WA LED-Deckenpanel 42,1 cm weiß
Sanfter, nach oben gerichteter Lichtschein
⌀42,1 cm
Bis zu 3100 Lumen
Synthetisches Profil
Aktueller Preis ist 119,99 €
Resonate Outdoor Wandleuchte silber
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Aktueller Preis ist 179,99 €
Hue Devote schlanke Deckenleuchte S, Doppelpack
Gleichmäßige Lichtverteilung
⌀ 29,1 cm
Bis zu 2000 Lumen
Mattweißes Gehäuse aus Kunststoff
Aktueller Preis ist 164,99 €
Infuse Deckenleuchte L schwarz
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist 309,99 €