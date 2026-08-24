Angewandte Filter
Alle Produkte Starter-Sets (26) Lampen (115) LED-Streifen (78) Security (36)

Preis

Intelligente Lampenschalter

Steuern Sie die smarte Beleuchtung auf Ihre Weise mit Philips Hue intelligenten Lichtschaltern. Passen Sie die Helligkeit an, aktivieren Sie Szenen und steuern Sie mehrere Lampen mit benutzerfreundlichen, kabellosen Schaltern für den Alltag.

15 Produkte
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Unterstützt mehr als 50 Lichter und 12 Zubehörteile
Aktiviert Hue Sync
Erschließt die Integration von Licht und Sicherheit
Fortschrittliche Verschlüsselung
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack)

Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack)

Sorgt dafür, dass Hue Lichter erreichbar bleiben
Macht vorhandene Schalter smart
Steuere Deine Räume und Zonen
Keine Batterie erforderlich
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (1 Kanal) für herkömmliche Lampen

Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (1 Kanal) für herkömmliche Lampen

Nicht-smarte Lichter Hue hinzufügen
Steuerung per App und Sprache
Keine Batterie erforderlich
Mit einer Bridge mehr Funktionen freischalten
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (2 Kanäle) für herkömmliche Lampen

Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (2 Kanäle) für herkömmliche Lampen

Nicht-smarte Lichter Hue hinzufügen
Steuerung per App und Sprache
Keine Batterie erforderlich
Mit einer Bridge mehr Funktionen freischalten
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Dimmschalter weiß V2

Dimmschalter weiß V2

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung
Exklusiv
Nahaufnahme der Vorderseite von Tap Dial Schalter Mini weiß

Tap Dial Schalter Mini weiß

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Philips Hue Wandschaltermodul Doppelpack

Philips Hue Wandschaltermodul Doppelpack

Wird hinter dem vorhandenen Lichtschalter installiert
Personalisierte Szenenauswahl
Steuerung von Hue Lampen mit vorhandenem Schalter
Hue Bridge erforderlich
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Kabelgebundener Dimmschalter für nicht smarte Lampen

Kabelgebundener Dimmschalter für nicht smarte Lampen

Dimmbare, nicht-smarte Lichter zu Hue hinzufügen
Steuerung per App und Sprache
Keine Batterie erforderlich
Mit einer Hue Bridge mehr Funktionen freischalten
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Smart Button

Hue Smart Button

Akkubetrieben
45 mm
Mattes Design
Magnetisch oder mit Halterung zu befestigen
Nahaufnahme der Vorderseite von Tap Dial Schalter weiß

Tap Dial Schalter weiß

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung
Nahaufnahme der Vorderseite von Tap Dial Schalter schwarz

Tap Dial Schalter schwarz

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung
Exklusiv
Nahaufnahme der Vorderseite von Tap Dial Schalter Mini schwarz

Tap Dial Schalter Mini schwarz

Kabellose einfache Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Leuchten (1er-Pack)

Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Leuchten (1er-Pack)

Sorgt dafür, dass Hue Lichter erreichbar bleiben
Macht vorhandene Schalter smart
Steuere Deine Räume und Zonen
Keine Batterie erforderlich
Nahaufnahme der Vorderseite von Philips Hue Wandschaltermodul

Philips Hue Wandschaltermodul

Wird hinter dem vorhandenen Lichtschalter installiert
Personalisierte Szenenauswahl
Steuerung von Hue Lampen mit vorhandenem Schalter
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Smart Button weiß

Smart Button weiß

Steuere die Lampen mit einem Klick
Stelle Dein Licht nach Tageszeit ein
Benutzerdefinierte Funktionalität
Flexible, kabellose Anbringung
1-15 von 15

Ratgeber für intelligente Lichtschalter

Was ist ein smarter Lichtschalter und wie funktioniert er?

Funktionieren smarte Lichtschalter, wenn das WLAN ausfällt?

Brauche ich einen Hub für intelligentes Zuhause, um einen smarten Schalter zu verwenden?

Lichtschalter ersetzen oder austauschen

Wie installiert und verbindet man einen Schalter?

Was sind die typischen Probleme und Lösungen bei Smart-Schaltern?

Kann ein intelligenter Schalter eine herkömmliche Lampe smart machen?

Kann ich einen Philips Hue Smart Schalter so programmieren, dass er je nach Tageszeit verschiedene Lichtszenen auslöst?

Erfahren Sie mehr über Schalter

Energieeffizienz von smarten LED-Lampen

Installation eines Philips Hue Dimmschalters

Verwende unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung, um einen Hue Dimmschalter zu installieren und den smarten Schalter in Deinem smarten Beleuchtungssystem in Betrieb zu nehmen.
Farbwechsel-LED-Lampen

Stilvolle Beleuchtungsideen für Dein Wohnzimmer

Entdecke Beleuchtungsideen für Dein Wohnzimmer mit Philips Hue – Tischleuchten, Deckenleuchten, Pendelleuchten und smarte Installationen, die Deinem Raum Atmosphäre verleihen und ihn so verwandeln.
Beleuchtungsideen für den Fitnessraum

So erhältst Du die beste Beleuchtung für das Fitnessstudio zu Hause

Hier findest Du Ideen für die beste Beleuchtung für Dein Heim-Fitnessstudio, einschließlich der Frage, welche Art von Beleuchtung Du benötigst und wo Du sie anbringen solltest.
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay