Erstelle Dein Set
Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Unterstützt mehr als 50 Lichter und 12 Zubehörteile
Aktiviert Hue Sync
Erschließt die Integration von Licht und Sicherheit
Fortschrittliche Verschlüsselung
Aktueller Preis ist 79,99 €
Neu
Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack)
Sorgt dafür, dass Hue Lichter erreichbar bleiben
Macht vorhandene Schalter smart
Steuere Deine Räume und Zonen
Keine Batterie erforderlich
Aktueller Preis ist 79,99 €
Neu
Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (1 Kanal) für herkömmliche Lampen
Nicht-smarte Lichter Hue hinzufügen
Steuerung per App und Sprache
Keine Batterie erforderlich
Mit einer Bridge mehr Funktionen freischalten
Aktueller Preis ist 49,99 €
Neu
Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (2 Kanäle) für herkömmliche Lampen
Nicht-smarte Lichter Hue hinzufügen
Steuerung per App und Sprache
Keine Batterie erforderlich
Mit einer Bridge mehr Funktionen freischalten
Aktueller Preis ist 54,99 €
Erstelle Dein Set
Dimmschalter weiß V2
Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung
Aktueller Preis ist 21,99 €
Exklusiv
Tap Dial Schalter Mini weiß
Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung
Aktueller Preis ist 49,99 €
Erstelle Dein Set
Philips Hue Wandschaltermodul Doppelpack
Wird hinter dem vorhandenen Lichtschalter installiert
Personalisierte Szenenauswahl
Steuerung von Hue Lampen mit vorhandenem Schalter
Hue Bridge erforderlich
Aktueller Preis ist 89,99 €
Neu
Kabelgebundener Dimmschalter für nicht smarte Lampen
Dimmbare, nicht-smarte Lichter zu Hue hinzufügen
Steuerung per App und Sprache
Keine Batterie erforderlich
Mit einer Hue Bridge mehr Funktionen freischalten
Aktueller Preis ist 59,99 €
Hue Smart Button
Akkubetrieben
45 mm
Mattes Design
Magnetisch oder mit Halterung zu befestigen
Aktueller Preis ist 21,99 €
Tap Dial Schalter weiß
Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung
Aktueller Preis ist 49,99 €
Tap Dial Schalter schwarz
Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung
Aktueller Preis ist 49,99 €
Exklusiv
Tap Dial Schalter Mini schwarz
Kabellose einfache Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung
Aktueller Preis ist 49,99 €
Neu
Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Leuchten (1er-Pack)
Sorgt dafür, dass Hue Lichter erreichbar bleiben
Macht vorhandene Schalter smart
Steuere Deine Räume und Zonen
Keine Batterie erforderlich
Aktueller Preis ist 44,99 €
Philips Hue Wandschaltermodul
Wird hinter dem vorhandenen Lichtschalter installiert
Personalisierte Szenenauswahl
Steuerung von Hue Lampen mit vorhandenem Schalter
Aktueller Preis ist 49,99 €
Sale
Smart Button weiß
Steuere die Lampen mit einem Klick
Stelle Dein Licht nach Tageszeit ein
Benutzerdefinierte Funktionalität
Flexible, kabellose Anbringung
Aktueller Preis ist 8,79 €, ursprünglicher Preis ist 21,99 €
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