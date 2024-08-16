24.01.2024

Oft versuchen wir lediglich, die perfekte Beleuchtung in den Bereichen unseres Zuhauses zu kreieren, in denen wir die meiste Zeit verbringen - im Wohnzimmer, der Küche, dem Badezimmer oder sogar dem Hinterhof. Aber was ist mit den ganzen Treppen und Stufen rund um Dein Zuhause?

Ganz gleich, ob Du Dich auf den Innen- oder den Außenbereich Deines Hauses konzentrierst – beleuchtete Treppen erleichtern das Hinauf- und Hinuntergehen (und wieder hinauf, wenn Du vergesslich bist!) und können sogar zu einem beeindruckenden Blickfang in Deinem Zuhause werden. Nutze diese smarten Beleuchtungsideen für Deine Stufen, Treppen und Treppenabsätze.