Die besten Ideen für die Beleuchtung von Treppen

Die besten Ideen für die Beleuchtung von Treppen

24.01.2024

Oft versuchen wir lediglich, die perfekte Beleuchtung in den Bereichen unseres Zuhauses zu kreieren, in denen wir die meiste Zeit verbringen - im Wohnzimmer, der Küche, dem Badezimmer oder sogar dem Hinterhof. Aber was ist mit den ganzen Treppen und Stufen rund um Dein Zuhause?

Ganz gleich, ob Du Dich auf den Innen- oder den Außenbereich Deines Hauses konzentrierst – beleuchtete Treppen erleichtern das Hinauf- und Hinuntergehen (und wieder hinauf, wenn Du vergesslich bist!) und können sogar zu einem beeindruckenden Blickfang in Deinem Zuhause werden. Nutze diese smarten Beleuchtungsideen für Deine Stufen, Treppen und Treppenabsätze.

Inspiration für die Beleuchtung von Treppen im Innenbereich

Wir gehen sie so oft hinauf und hinunter, dass wir vergessen, sie als architektonisches Element zu betrachten – ein Element, das eine eigene Beleuchtung verdient! Hier sind einige Ideen für die Beleuchtung von Treppen, die Deine zu etwas Besonderem machen können (und gleichzeitig den Aufstieg erleichtern).

Philips Hue Lightstrip beleuchtete Treppen

Verwende Lightstrips für Deine Treppen

Treppen und Philips Hue Lightstrips passen optimal zusammen. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich bei Deiner Treppe um eine gewundene Wendeltreppe, eine prächtige Marmortreppe oder eine einfache Holztreppe in den Keller handelt – die Beleuchtung mit Lightstrips ist wirklich einfach.
Lightstrips sind flexibel und vielseitig. Sie können gebogen, geschnitten und verlängert werden, um fast jeder Treppenform zu folgen. Bringe sie entlang von Fußleisten oder an der Stelle an, wo die Treppe auf die Wand trifft, um ein Licht zu schaffen, das Dir den Weg weist. Mache die Treppe zu einem kunstvollen Mittelpunkt, indem Du Lightstrips unter geschwungenen Geländern anbringst, und lasse Deine Treppengeländer schöne Schatten werfen.

Beleuchtung von Treppen mit der Philips Hue Perifo Schienenbeleuchtung

Nutze die Hue Perifo Schienenbeleuchtung für Deine Treppe

Die Philips Hue Perifo Schienenbeleuchtung passt auch gut zu Deinem Treppenhaus, denn sie kann entlang der Wand oder Decke angebracht werden. Klicke die Leuchten einfach ein und positioniere sie an einer beliebigen Stelle entlang der Schiene.

Treppenhäuser sind oft uninspirierte, „tote“ Räume. Warum also nicht einige Deiner Lieblingskunstwerke oder Familienfotos an die Treppenhauswand hängen? Richte Deine Hue Perifo Leuchten so aus, dass sie diese mit farbigem Licht beleuchten. Voilà! Deine ganz eigene Kunstgalerie im Treppenhaus.

Entdecke Hängeleuchten für das Treppenhaus

Bringe Design-Elemente in Dein Treppenhaus mit einer auffälligen Pendelleuchte – oder drei!
Wenn Dein Treppenhaus eine hohe Decke hat, hänge die Philips Hue Flourish Pendelleuchte auf. Mit ihrer minimalistischen weißen Kugel, die an verstellbaren Schnüren aufgehängt ist, kannst Du eine interessante Anordnung schaffen. Ziehe die Flourish Leuchten auf verschiedene Längen, um diesen Alltagsort durch diffuses Licht, Eleganz und stilvolles Design zu verschönern.

Leuchtende Idee: Setze einen noch stärkeren Akzent im Treppenhaus, indem Du mehrere Flourish Leuchten auf komplementäre Rottöne oder Blautöne – oder eine beliebige Farbe, die Dir gefällt – einstellst.

Automatisiere Deine Lichter an der Treppe

Platziere einen Philips Hue Bewegungssensor neben Deiner Treppe, und Du musst nicht bei jeder Treppenbenutzung mit Schaltern hantieren. Stelle die Treppenbeleuchtung auf ein sanftes, warmes Licht ein, das in Deinen Wohnbereich hinein strahlt. Programmiere den Sensor so, dass das Licht heller wird, wenn Du Dich der Treppe näherst, und sich automatisch ausschaltet, nachdem Du vorbeigegangen bist. Das ist besonders nützlich, wenn Du keine Hand frei hast!

Philips Hue Outdoor Bewegungssensor - Beleuchtung für Außentreppen

Montiere Wandleuchten entlang Deiner Treppe

Die Philips Hue Dymera mag wie eine elegante Wanddekoration aussehen, aber sie bietet mehr als nur Akzentbeleuchtung für das Wohnzimmer – sie ist ebenso beeindruckend als funktionale Wandleuchte für Treppen. Der doppelte Strahl dieser Wandleuchte, jeweils nach oben und nach unten gerichtet, beleuchtet alle Bereiche Deines Treppenhauses mit Präzision und Stil. Und gerade als Du dachtest, es könnte nicht besser werden: die Dymera ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet, Du kannst sie also entlang fast jeder Treppe platzieren.

Smarte Idee für Treppenwandleuchten: Mit der Philips Hue App hast Du die individuelle Kontrolle über jeden Lichtstrahl. So kannst Du die Dymera perfekt als Wandleuchte an eine Innentreppe anpassen, oder sie mit Effekten wie „Kerzenlicht“ oder „Kaminfeuer“ zum Leben erwecken. So setzt Du einzigartige Akzente!

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