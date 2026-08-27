Philips Hue und Sonos

Steuere Sonos-Lautsprecher mit Hue Schaltern

Ab Herbst 2026 verfügbar

Steuere die Musik und das Audio auf Deinen Sonos-Lautsprechern mit dem Hue Tap Dial Switch oder einer kompatiblen Hue Fernbedienung. Spiele Musik ab, pausiere, überspringe Titel, wähle Radiosender aus und regle die Lautstärke – von überall in Deinem Zuhause.

Genieße eine einfache und zuverlässige Steuerung Deiner Lautsprecher – selbst dann, wenn das Internet ausfällt.

Hue Bridge oder Bridge Pro erforderlich.