Philips Hue und Yale

Gemeinsame Nutzung Deiner Lampen und Schlösser

Sorge dafür dass Dein Lichter ausgehen, wenn die Tür verriegelt wird und wieder angeht, wenn Du zu Hause ankommst. Du kannst vertrauenswürdigen Freunden und Verwandten sogar den Zugang zu Deinen Schlössern freigeben, damit sie genauso freundlich empfangen werden wie Du!