Smarte Schlösser von Yale und Philips Hue für ein größeres Gefühl von Sicherheit.
Philips Hue und Yale
Tür verschlossen, Licht aus
Mithilfe von Philips Hue und Yale Smart Locks erhältst Du einen schlüssellosen Zugang zu Deinem Zuhause und kannst Deine Beleuchtung steuern, wenn Du Dein Zuhause betrittst oder verlässt.
Gemeinsame Nutzung Deiner Lampen und Schlösser
Sorge dafür dass Dein Lichter ausgehen, wenn die Tür verriegelt wird und wieder angeht, wenn Du zu Hause ankommst. Du kannst vertrauenswürdigen Freunden und Verwandten sogar den Zugang zu Deinen Schlössern freigeben, damit sie genauso freundlich empfangen werden wie Du!
Hol Dir Smart Locks von Yale
Durchsuche die Kollektion der Smart Locks von Yale, und finde das Modell, dass am besten zu Deinem Smart Home passt.
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Wir helfen Dir immer gerne! Sieh Dir weitere Fragen und Antworten an oder nimm Kontakt mit uns auf, wenn Du mehr Unterstützung beim Koppeln von Philips Hue mit IFTTT benötigst.