Lass das Licht von oben herabströmen und verwandle Deinen Raum mit strahlenden Farben. Die für den Außenbereich konzipierten Festavia Eiszapfen-Lichterketten hängen in einer Reihe zarter, vertikaler Stränge herab. Sie sind der ideale Schmuck für Dächer, Fassaden, Zäune oder Balkone. Eiszapfen Lichterketten eignen sich perfekt für die winterliche Festzeit, ganzjährige Feierlichkeiten oder als alltägliche Dekoration. Dank der Schutzklasse IP54 sind sie wetterfest und können das ganze Jahr über draußen bleiben. Jeder Strang erstrahlt in einem lebendigen Farbverlauf aus mehreren Farben oder in warmweißem bis kaltweißem Licht. Damit kannst Du Deine Räume für jeden Anlass individuell gestalten. Entdecke noch mehr Magie, wenn Du Festavia zusammen mit einer Hue Bridge nutzt! Schaffe unvergessliche Stimmungen mit dynamischen Effekten – von funkelnden Sternen bis hin zu tanzenden Flammen. Für ein besonders intensives Erlebnis synchronisiere Deine Lichter mit Musik und beobachte, wie sie zu jedem Takt tanzen, dimmen und ihre Farbe verändern. Festavia ist nahtlos in das Hue System integriert und erstrahlt im Einklang mit Deinen Hue Außenleuchten. Sie lässt sich über die Hue App und Sprachassistenten mühelos steuern und konfigurieren.

8,5 m mit 250 LEDs

Weiß- und Farbverläufe

Musiksynchronisation und dynamische Effekte

Transparentes Kabel

Nutzung im Außenbereich