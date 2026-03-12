Bringe die Atmosphäre von Hue nach draußen! Dieser Outdoor-Wand-Spot ist perfekt geeignet für Deine Terrasse, Deinen Hinterhof oder Deine Haustür. Er bietet einen fokussierten Lichtstrahl – mit dekorativen Farben oder einstellbaren warmen bis kühlen Weißtönen. Gestalte die Zeit von Dämmerung bis Sonnenaufgang selbst – für ein Dinner im Freien oder zur Entspannung unter den Sternen. Wenn es dunkel wird, kannst Du ein helles weißes Licht einschalten, um zu sehen, wer da ist, oder um Deinen Weg ums Haus zu finden. Chromasync sorgt für eine präzise Farbanpassung zwischen mehreren Hue Lichtern für eine nahtlose Lichtgestaltung. Die robuste, IP44-zertifizierte Leuchte ist wetterfest und verfügt über eine Powershield-Beschichtung, die Fleckenbildung im Laufe der Zeit verhindert. Ihr dezentes Design passt wunderbar an jede Außenwand Deines Zuhauses und bringt das Licht genau dorthin, wo Du es brauchst. Genieße mühelose Kontrolle, auch wenn Du nicht zuhause bist – passe Optionen an und erstelle Automatisierungen via Hue App und Sprachassistenten.

Einstellbares weißes und farbiges Licht

Witterungsbeständig (IP44)

Powershield Anti-Fleck-Beschichtung

Wandmontage

App- und Sprachsteuerung