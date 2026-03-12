Philips Hue Scenova Wandleuchte rechteckig
Über Philips Hue Scenova Wandleuchte rechteckig
Bringe die Atmosphäre von Hue nach draußen! Diese Wandleuchte für den Außenbereich ist perfekt geeignet für Deine Terrasse, Deinen Hinterhof oder Deine Haustür und bietet ein dekoratives, omnidirektionales Licht in einstellbarer Farbe oder in warm bis kühlen Weißtönen. Gestalte die Zeit von Dämmerung bis Sonnenaufgang selbst – mit Lichtstimmungen für ein Dinner im Freien oder zur Entspannung unter den Sternen. Wenn es dunkel wird, kannst Du ein helles weißes Licht einstellen, um zu sehen, wer da ist oder um Deinen Weg ums Haus zu finden. Chromasync sorgt für eine präzise Farbanpassung zwischen mehreren Hue Lichtern für ein nahtloses Ambiente. Die doppelte Lichtstreuung sorgt für ein weiches, gleichmäßiges Licht, indem sie harte LED-Punkte glättet und den Blendeffekt reduziert. Gleichzeitig ist sie UV-beständig, um ein Vergilben zu verhindern. Installiere dieses wetterfeste, IP-44-zertifizierte Leuchte an Wänden oder Decken im Außenbereich Deines Zuhauses, um das Licht genau dorthin zu bringen, wo Du es brauchst. Genieße mühelose Kontrolle, auch wenn Du nicht zuhause bist – passe Optionen an und erstelle Automatisierungen via Hue App und Sprachassistenten.
- Einstellbares weißes und farbiges Licht
- Witterungsbeständig (IP44)
- Powershield Anti-Fleck-Beschichtung
- Wand- oder Deckeninstallation
- App- und Sprachsteuerung
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103165442
Lampeneigenschaften
- Dimmbar
- Nein
Design und Materialausführung
- Farbe
- Schwarz
- Material
- Kunststoff
Nutzlebensdauer
- Umgebungstemperaturbereich
- -25 bis +45 °C
- Nennlebensdauer
- 25.000
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Schwenkbarer Spotkopf
- Nein
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
- Wähle Deine Farbe
- Ja
- LED integriert
- Ja
- Mobil
- Nein
- Steckertyp
- Kein Stecker
Lichteigenschaften
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- -
- Farbtemperatur
- 1000-20000 K
- Nennlichtausbeute (Nom)
- 134
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Balkon, Garten, Außenbereich, Patio
- Stil
- Modern
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103165442
- Nettogewicht
- 0,76 kg
- Bruttogewicht
- 0,98 kg
- Höhe
- 215 mm
- Länge
- 120 mm
- Breite
- 155 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004444201
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0,5
- Leistung
- 7,2
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
- 7,2
Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe
- 86 mm
- Gesamte Länge
- 180 mm
- Gesamte Breite
- 122 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichtleistung von 4.000 K
- 775
- Lichttechnologie
- Nicht anwendbar
- Lichtfarbe
- Gradient farbiges und weißes Licht (RGBICW)
- Netzstrom
- 220-240 V
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels
- NA
- IP-Code
- IP44 (IP20-Netzteil)
- Schutzklasse
- Klasse II
- Austauschbare Lichtquelle
- Nein
- Lichtleistung von 2.700 K
- 730
- Anzahl Lichtquellen
- 1
- UL nasse/ feuchte/ trockene Umgebung
- Wet location
- Hochfrequenz-Sensor
- MotionAwareTM
- Montageoptionen
- Decke, Wand
Die Lampe
- Bauform
- rectangular
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge oder Drittanbieter-Hubs (Thread Border Router)
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden