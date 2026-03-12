Philips Hue Struana Wandspot
Über Philips Hue Struana Wandspot
Bringe die Atmosphäre von Hue nach draußen! Dieser Outdoor-Wand-Spot ist perfekt geeignet für Deine Terrasse, Deinen Hinterhof oder Deine Haustür. Er bietet einen fokussierten Lichtstrahl – mit dekorativen Farben oder einstellbaren warmen bis kühlen Weißtönen. Gestalte die Zeit von Dämmerung bis Sonnenaufgang selbst – für ein Dinner im Freien oder zur Entspannung unter den Sternen. Wenn es dunkel wird, kannst Du ein helles weißes Licht einschalten, um zu sehen, wer da ist, oder um Deinen Weg ums Haus zu finden. Chromasync sorgt für eine präzise Farbanpassung zwischen mehreren Hue Lichtern für eine nahtlose Lichtgestaltung. Die robuste, IP44-zertifizierte Leuchte ist wetterfest und verfügt über eine Powershield-Beschichtung, die Fleckenbildung im Laufe der Zeit verhindert. Ihr dezentes Design passt wunderbar an jede Außenwand Deines Zuhauses und bringt das Licht genau dorthin, wo Du es brauchst. Genieße mühelose Kontrolle, auch wenn Du nicht zuhause bist – passe Optionen an und erstelle Automatisierungen via Hue App und Sprachassistenten.
- Einstellbares weißes und farbiges Licht
- Witterungsbeständig (IP44)
- Powershield Anti-Fleck-Beschichtung
- Wandmontage
- App- und Sprachsteuerung
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103165602
Lampeneigenschaften
- Dimmbar
- Ja
Design und Materialausführung
- Farbe
- Schwarz
- Material
- Aluminium
Nutzlebensdauer
- Nennlebensdauer
- 25.000
- Umgebungstemperaturbereich
- -25 bis +45 °C
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Schwenkbarer Spotkopf
- Nein
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
- Wähle Deine Farbe
- Ja
- LED integriert
- Nein
- Mobil
- Nein
- Steckertyp
- Kein Stecker
Lichteigenschaften
- Strahlwinkel
- 40
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- -
- Farbtemperatur
- 2000-6500 K
- Nennlichtausbeute (Nom)
- 95
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Balkon, Garten, Außenbereich, Patio
- Stil
- Modern
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103165602
- Nettogewicht
- 0,44 kg
- Bruttogewicht
- 0,56 kg
- Höhe
- 140 mm
- Länge
- 100 mm
- Breite
- 110 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004444402
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0,5
- Leistung
- 4,2
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
- 4,2
Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe
- 116 mm
- Gesamte Länge
- 90 mm
- Gesamte Breite
- 84 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichtleistung von 4.000 K
- 400
- Lichttechnologie
- LED
- Lichtfarbe
- Gradient farbiges und weißes Licht (RGBICW)
- Netzstrom
- 220-240 V
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels
- 4.2
- Maximale Wattleistung der Ersatzlampe
- 5
- IP-Code
- IP44
- Schutzklasse
- Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle
- Ja
- Anzahl Lichtquellen
- 1
- UL nasse/ feuchte/ trockene Umgebung
- Wet location
- Hochfrequenz-Sensor
- MotionAwareTM
- Montageoptionen
- Wand
Die Lampe
- Bauform
- tube
- Eingangsspannung
- 220V-240V
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Nicht anwendbar
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden