Setze kreative Lichtakzente in Deinem Wohnzimmer, Deinem Essbereich oder Deinem Homeoffice – mit den ikonischen Nanoleaf Hexagon Panels. Integriere die Panels mühelos in Dein Hue System, indem Du das mitgelieferte Philips Hue Wall Light Modul in eines der Elemente einklickst. Die Integration ermöglicht es Dir, Deine Nanoleaf Panels zusammen mit Deinen Hue Lampen bequem über die Hue App zu steuern und individuell zu gestalten. Erstelle einzigartige Wanddesigns und binde sie in Deine Hue Lichtszenen und Automationen ein – für ein beeindruckendes, raumübergreifendes Lichterlebnis. Ob entspannter Filmabend oder produktiver Workspace: Deine Nanoleaf Panels entfalten jetzt ihr volles Potenzial mit der Hue Experience.



15 Hexagon Panels + Wandleuchtenmodul

Steuerung per Hue App und Sprache

Hue App Steuerung: bis zu 100 Panels

Integriere Nanoleaf in Deine Lichtszenen

Erlebe ein raumweites Lichterlebnis

Einfache Einrichtung in der Hue App