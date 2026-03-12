Triangle Starter-Set (15 Panels) + Philips Hue Wandleuchtenmodul
Aktueller Preis ist 339,96 €
Aktueller Preis ist 339,96 €
Über Triangle Starter-Set (15 Panels) + Philips Hue Wandleuchtenmodul
Bring ausdrucksstarke Lichtakzente in Dein Wohnzimmer, Deinen Essbereich oder Dein Homeoffice – mit den ikonischen Nanoleaf Triangle Panels. Integriere sie ganz einfach in Dein Hue System, indem Du das enthaltene Philips Hue Wall Light Modul in eines der Panels einklickst. Dank der nahtlosen Integration steuerst und personalisierst Du Deine Nanoleaf Panels gemeinsam mit Deinen Hue Lampen direkt in der Hue App. Gestalte individuelle Wanddesigns und integriere sie in Deine Hue Lichtszenen und Automationen – für ein ganzheitliches Lichterlebnis im gesamten Raum. Egal, ob Du die perfekte Stimmung für einen Filmabend schaffen oder Deinen Arbeitsplatz beleben möchtest: Deine Nanoleaf Panels profitieren jetzt von der vollen Hue Experience.
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- 15 Triangle Panels + Wandleuchtenmodul
- Steuerung per Hue App und Sprache
- Hue App Steuerung: bis zu 100 Panels
- Integriere Nanoleaf in Deine Lichtszenen
- Erlebe ein raumweites Lichterlebnis
- Einfache Einrichtung in der Hue App
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514875548
Produktinformationen
- Zubehör Philips Hue Wandleuchtenmodul
- 1
- Wandleuchten Wandpaneel Triangle Starterset
- 1
- Wandleuchten Wandpaneel Triangle Erweiterungspack
- 2