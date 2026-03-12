Der Liane 360° Lichtschlauch verbindet hochwertiges Design mit intelligenter Beleuchtung. Mit seinem 360°-Lichteffekt betont der Liane Lichtschlauch die architektonischen Linien Deines Zuhauses und verleiht Deinem persönlichen Stil einen eleganten Ausdruck. Die OmniGlow Technologie sorgt für eine ultrahomogene Lichtlinie, die minimalistischen Wohnräumen Tiefe, Wärme und eine stilvolle Eleganz verleiht. Wechsle mühelos zwischen klarem, neutralweißen Licht für Aufgaben, warmweißen Tönen zum Entspannen oder sanften Farbverläufen, um die passende Stimmung zu schaffen. Befestige das Gewicht am unteren Ende des Lichtschlauchs. Das stabilisiert die vertikale Lichtlinie und verleiht Wänden und Ecken in Schlafzimmern und Fluren einen eigenen Charakter. Die preisgekrönte Hue App bietet Dir smarte Steuerung, Automatisierungen und personalisierte Szenen, die auf Deinen Lebensstil zugeschnitten sind.

Gleichmäßiges 360° Weiß- und Farblicht

Ultrasanfte Farbverläufe dank OmniGlow Technologie

Passgenau zuschneiden und ganz nach Deinen Vorstellungen montieren

Smarte Steuerung mit der Hue App

Netzteil und Zubehör im Lieferumfang enthalten