Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K
Über Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K
Erlebe die Welt des Hue Entertainments auf Deinem Fernseher mit der Hue HDMI Sync Box 4K. Erlebe Filme, Serien und Spiele mit einem farblich abgestimmten Lichterlebnis, das Deine Art des Fernsehens komplett verändert. Synchronisiere Deine Hue Lampen mühelos mit Deinen Lieblingsinhalten und genieße klare, flüssige Bilder, die dank 4K-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz unterbrechungsfrei jeden Moment auf dem Bildschirm mitgehen. Mit ihrem kompakten Design und der einfachen HDMI‑Installation fügt sich die Hue Play Sync Box 4K mühelos in jeden Entertainment Bereich ein. Richte Deinen Entertainment‑Bereich in der Hue App ein, synchronisiere Deine Lampen mit der Hue Play Sync Box 4K und passe das Erlebnis anschließend individuell an das an, was du gerade anschaust oder spielst.
- Unterstützt 4K-Auflösung bei 60 Hz
- Synchronisierung von Inhalten mit der Hue App
- Einfaches, kompaktes Design
- Bis zu 10 Leuchten mit einer Hue Bridge steuern
- Einfache Einrichtung und Installation
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103141644
Design und Materialausführung
- Farbe
- Matt-schwarz
- Material
- Kunststoff
Nutzlebensdauer
- Nennlebensdauer
- 10.000
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
- Steckertyp
- Typ C
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103141644
- Nettogewicht
- 0,23 kg
- Bruttogewicht
- 0,35 kg
- Höhe
- 174 mm
- Länge
- 79 mm
- Breite
- 146 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004315002
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 1,2
- Leistung
- 5
Produktabmessungen und -gewicht
- Kabellänge
- 1.000
- Gesamte Höhe
- 23 mm
- Gesamte Länge
- 117 mm
- Gesamte Breite
- 87 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Netzstrom
- AC 100–240
- IP-Code
- IP20
- Schutzklasse
- Klasse III
- UL nasse/ feuchte/ trockene Umgebung
- Dry location
- Hochfrequenz-Sensor
- Nicht anwendbar
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Nein
- Montageoptionen
- Tragbar
Die Lampe
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- No
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- HDMI
- Ja
- Videoauflösung
- 4K60
- Videoformate
- NA
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Nicht anwendbar
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden